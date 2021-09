Wieczne życie urządzeń bez baterii. System BFree może uwolnić świat od części zużytej elektroniki

Josiah Hester z Northwestern University razem z Przemysławem Pawelczakiem z Delft University of Technology stworzyli system BFree. Ten, przynajmniej na papierze, może uwolnić świat od części zużytej elektroniki, dzięki temu, że zapewnia wieczne życie urządzeń bez baterii.

Nieśmiertelna elektronika, czyli jak uwolnić świat od e-odpadów

Motyw urządzeń o nieskończonej żywotności jest szeroko wykorzystywany w dziełach science-fiction, gdzie po tysiącach, a nawet milionach lat ktoś jest w stanie włączyć zapomniany statek kosmiczny czy hologram z arcyważną informacją. Czy BFree się do nich zalicza? W pewnym stopniu tak, bo to system, który umożliwia urządzeniom elektronicznym działać w nieskończoność. Sama ich wytrzymałość to już inna sprawa.

Rewolucyjność dzieła wspomnianych inżynierów sprowadza się do tego, że system BFree bez żadnego problemu jest w stanie wstrzymać obliczenia przy braku dostępu do zasilania i wznowić je ponownie, kiedy tylko elektrony zaczną ponownie płynąć w obwodach. Tego typu system ma wartość przede wszystkim w dążeniu do zrównoważonej elektroniki, bo każdego roku ludzkość generuje 53 milionów ton elektronicznych odpadów. To dużo. Tak dużo, że naukowcy postanowili spróbować to rozwiązać.

Jak dokładnie działa BFree?

BFree wykorzystuje odporną na awarie zasilania wersję powszechnie używanego w programowaniu języka Python i sprzęt do zbierania energii o nazwie BFree Shield. To ewolucja zeszłorocznego projektu ENGAGE tych samych inżynierów, którzy zdołali zapewnić konsoli Game Boy zasilanie wyłącznie z użyciem energii kinetycznej z każdego naciśnięcia przycisku.

Twórcy w całym Internecie pytają, jak przedłużyć żywotność baterii swoich urządzeń. Zadają niewłaściwe pytanie. Chcemy, aby zapomnieli o baterii i zamiast tego pomyśleli o bardziej zrównoważonych sposobach generowania energii – wyjaśnił w oświadczeniu Josiah Hester.

Zespół twierdzi, że dzięki ich nowej technologii, nawet początkujący programiści mogą zmienić „swój zasilany bateryjnie czujnik ruchu w np. czujnik zasilany energią słoneczną o nieskończonej żywotności”.