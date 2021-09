Data premiery Windows 11 ujawniona. Kiedy zainstalujecie nowy „najlepszy” system?

Do sieci właśnie wpadł materiał na temat najlepszego Windowsa w historii z myślą o graczach, wspominając o wbudowanym trybie HDR, czy API DirectX Storage. Krótkie nagranie nie jest jednak przypadkiem, a jedynie dodatkiem do ujawnienia być może najważniejszej informacji na temat tego systemu, bo jego oficjalnej dostępności. Innymi słowy, data premiery Windows 11 nie jest już tajemnicą.

Kiedy Windows 11 będzie dostępny?

Bez zbędnych ogródek – data premiery Windows 11 została wyznaczona na 5 października, czyli jest odległa od dziś o nieco ponad miesiąc. Wtedy dokładnie Microsoft rozpocznie udostępnianie bezpłatnej aktualizacji do systemu Windows 11 na kwalifikujących się komputerach PC z systemem Windows 10. Dodatkowo do sprzedaży będą trafiać składaki z fabrycznie wgranym systemem Windowsem 11 zacząć być dostępny do zakupu.

Ponoć Windows 11 jest czymś więcej, niż tylko systemem operacyjnym i dla Microsoftu otwiera zupełnie nową erę dla „okienek”. Firma nauczona na błędach z przeszłości (Windowsa 10) postarała się zapewnić nowemu systemowi tego, czego zabrakło u jego poprzednika wydanego oficjalnie w lipcu 2015 roku zarówno po stronie funkcji, wyglądu, jak i sposobu wdrażania, aby uniknąć problemów.

Dlatego też po nieocenionej pomocy testerów Windows Insider, którzy pomagali firmie od czerwca, czyli pierwszej wersji Insider Preview, aktualizacje do Windows 11 będą od 5 października wdrażany stopniowo i z naciskiem na jakość. Najpierw taką opcję otrzymają nowe zestawy, spełniające wymagania, a finalnie już do połowy 2022 roku mają dostać ją wszyscy.

Podkreślamy – opcję, nie przymus, choć patrząc po funkcjach i nowościach, niewielu będzie chciało zostać na dłużej z „dziesiątką”. Znajdziecie ją w swoim czasie w usłudze Windows Update, ale wcześniej będziecie mogli sprawdzić kompatybilność swojego sprzętu z nowym systemem, przechodząc do opcji Ustawienia > Windows Update i wybierając opcję Sprawdź aktualizacje.

Dla przypomnienia, Windows 11 wprowadzi nowoczesną otoczkę audio-wizualną, szersze wsparcie dla pracy na wielu urządzeniach, czy aplikacjach pokroju Microsoft Teams, widgedy napędzane sztuczną inteligencją, przebudowany sklep Microsoft, wsparcie aplikacji z Androida, czy nowe optymalizacje.

