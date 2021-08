Lepiej kupujcie GeForce RTX 3060, bo będzie tylko gorzej

Chiński serwis ITHome udostępnił właśnie świeże informacje, które odkopał na wewnętrznych forach producentów sprzętu. Z nich wynika, że karty graficzne GeForce RTX 3060 przeżyją wkrótce kolejny „zły okres” rodem z tego w marcu, bo ich dostawy mają znacząco zmaleć.

Dostawy GeForce RTX 3060 we wrześniu mają znacząco zmaleć

Według ITHome problem dotknie zarówno „podstawowych” kart GeForce RTX 3060, jak i tych w wydajniejszej wersji, czyli z dopiskiem Ti. Cała seria „trzy tysiące sześćdziesiątek”, czyli jednych z najczęściej wybieranych kart graficznych przez typowych zjadaczy chleba ma doczekać się wkrótce (o ile już sytuacja nie ma miejsca) obniżenia dostaw o połowę przynajmniej do ostatnich dni września. Wtedy wedle spekulacji sytuacja powróci do normy.

Te informacje pochodzą ze źródeł, do których większość z nas nie ma dostępu, bo forów, na których osoby pracujące dla firm, wymieniają się informacjami co do obecnego stanu rynku. To jeden z nich ujawnił nadchodzący problem kart z serii RTX 3060, co potwierdził u swoich źródeł serwis Videocardz. Ten jednak poszedł nieco dalej, bo dowiedział się, że wielu producentów w Chinach musiało częściowo i nawet całkowicie zamknąć niektóre swoje linie produkcyjne przez lokalne wybuchy epidemii wirusa, który najwyraźniej nadal nie odpuszcza.

Co najważniejsze, niezależni informatorzy wspomnianego serwisu uważają, że problem dotyczy nie tylko tych jednych kart graficznych, ale na ten moment nie wiadomo, jak głęboko sięga. W następnych tygodniach wciąż leciwe i tak zasoby kart graficznych na rynku mogą obniżyć się jeszcze bardziej, a ceny ponownie wzrosnąć.

Tak dla Waszej ciekawości, przeliczyliśmy też lokalną cenę kart graficznych, które udostępnił ITHome:

Karty graficzne AMD Radeon RX 6600 XT: 2999 juanów (1800 złotych) Radeon RX 6700 XT: 3699 juanów (2220 złotych) Radeon RX 6800: 4599 juanów (2770 złotych) Radeon RX 6800 XT: 5099 juanów (3050 złotych) Radeon RX 6900 XT: 7999 juanów (4820 złotych)

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3060: 2499 juanów (1500 zł) GeForce RTXi3060 Ti: 2999 juanów (1800 zł) GeForce RTX 3070: 3899 juanów (2345 złotych) GeForce RTX 3070 Ti: 4499 juanów (2700 złotych) GeForce RTX 3080: 5499 juanów (3310 złotych) GeForce RTX 3080 Ti: 8999 juanów (5400 złotych) GeForce RTX 3090: 11999 juanów (7200 złotych)



