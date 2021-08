Nowe karty graficzne AMD bliżej? Identyfikatory wskazują na odświeżenie Radeon RX 6000

Na podstawie wyciągniętych na światło dzienne informacji przez serwis Phoronix możemy dojść do wniosku, że nowe karty graficzne AMD nadchodzą i ich premiera może być bliżej, niż możecie przypuszczać. Szczerze? Nawet nas to nie dziwi.

Początek 2022 roku będzie ciekawy na rynku kart graficznych. NVIDIA najpewniej pokaże swoje modele SUPER, AMD odświeżone Radeony RX 6000, a Intel zupełnie nowe karty graficzne

Jednak nie myślcie nawet o tym, że mowa o kartach Radeon RX 7000, czyli tych wyjątkowych, bo wprowadzających procesory graficzne MCM na bazie architektury RDNA3. Na te poczekamy jeszcze przynajmniej rok, a że to całe 12 miesięcy, czyli na rynku technologii kawał czasu, to AMD może szykować dla nas małe odświeżenie Radeon RX 6000.

Ma to sens nie tylko przez domniemane karty GeForce RTX 3000 SUPER, ale też Intela, który powróci na rynek kart graficznych ze swoimi modelami Arc już na początku 2022 roku. Wtedy walka o udziały na rynku nabierze rumieńców i jak się okazuje, nie tylko przez nowego gracza. Warto też zaznaczyć, że najpewniej te nowe informacje nie łączą się z plotkami o tym, że Radeony RX 7000 sięgną po rdzenie z RX 6000? Wtedy bowiem wspominano tylko o Navi 22 i Navi 23.

Skąd wieść, że odświeżenie Radeon RX 6000 nadchodzi?

Wedle najnowszych odkryć w sterownikach jądra Linuxa, AMD dodało aż 17 nowych identyfikatorów PCI, co na tak późnym etapie życia kart Radeon RX 6000 oznacza, że ​​firma z pewnością przygotowuje się do premier nowych modeli. Te ID są od dawna jednoznacznym potwierdzeniem, że już dba się o wsparcie oprogramowania, więc my musimy czekać tylko na przecieki i wreszcie oficjalną premierę.

Wspomniana aktualizacja obejmuje aż 17 dodatkowych identyfikatorów PCI i tak też lista zaczyna się od ID Sienna Cichlid, czyli modeli z GPU Navi 21, która obejmuje 0x73A5, 0x73A8, 0x73A9, 0x73AC, 0x73AD. Te pięć identyfikatorów jest zupełnie nowych i rozszerza obecny zbiór siedmiu. Podobnie postępują nowe identyfikatory Navy Flounder, czyli tych dla Navi 22 (0x73DA, 0x73DB, 0x73DC, 0x73DD, 0x73DE), rozszerzając listę PCI do dziewięciu.

Nie zabrakło też najmniej wydajnego procesora graficznego w ofercie AMD na obecną generację kart graficznych, czyli Dimgrey Cavefish (Navi 23). Nowe identyfikatory pokroju 0x73E8, 0x73E9, 0x73EA, 0x73EB, 0x73EC, 0x73ED, 0x73EF rozszerzyły obecne cztery o aż siedem nowych pozycji. Finalnie choć odświeżenie RDNA2 wydaje się pewnie, są też szanse, że AMD zwyczajnie dodaje te nowe identyfikatory dla partnerów, którzy posiadają odmienne „na papierze” wersje GPU. Możliwe, że to również po prostu modele inżynieryjne, będące podstawą do dalszych prac (patrz nowe Radeony sięgną po rdzenie z RX 6000?).

