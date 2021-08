Wzrosty cen układów TSMC odczujemy wszyscy i to praktycznie wszędzie

W dobie pandemii i ogromnych niedoborów na rynku półprzewodników wszyscy odczuli to, jak bardzo uzależniliśmy swój świat od zaawansowanej elektroniki i głównie wschodnich firm, które je produkują. To ma zmienić się w ciągu następnych dekad (wiele nowych fabryk ma powstać w Europie i USA), ale zanim to nastanie, musimy przygotować się na zapowiedziane właśnie wzrosty cen układów TSMC.

Obecnie niedobory wykorzystywanych w produkcji całej masy sprzętów dręczą nie tylko graczy przez braki kart graficznych. Wyższe ceny i niższa dostępność odbiła się też na producentach smartfonów (widać to po wydawaniu nowego modelu z dwoma różnymi SoC), konsol nowej generacji, czy wreszcie samochodów. W rzeczywistości ten ostatni rynek obrywa najbardziej, bo producenci musieli nie tylko ograniczać, ale nawet zatrzymywać całkowicie produkcję nowych samochodów w swoich fabrykach. To zwiastuje tylko jedno – podwyżki cen.

Wedle raportów niedawno miały miejsce wzrosty cen układów TSMC, co pociągnie za sobą również inne, mniejsze firmy, które po decyzji tego giganta będą bardziej skore do wprowadzania podwyżek

Wedle doniesień tajwańskiej prasy firma Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) podniosła ceny swoich półprzewodników, a szereg raportów, cytujących słowa firm, kupujących od TSMC układy potwierdził, że miały miejsce. Wedle analityków te wzrosty są spowodowane niższą podażą i wzmożonym popytem, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Zwłaszcza dziś i po tym, że tego typu sytuacja ma miejsce od wielu miesięcy, choć ponoć TSMC długo wzbraniało się z podnoszeniem cen po porzuceniu zniżek dla klientów z początku roku.

Problematyczna decyzja została wreszcie podjęta na korzyść kieszeni firmy i nic dziwnego. Na tle planowanych inwestycji rzędu 100 miliardów dolarów w nowe linie produkcyjne w ciągu najbliższych trzech lat każdy wzrost zysku w tym momencie będzie dla TSMC bardzo korzystny. Co jednak najgorsze, podwyżki obejmują nie tylko jeden, czy dwa procesy produkcyjne, a tak naprawdę wszystkie. Przez to więcej będą musieli zapłacić m.in. producenci sprzętów komputerowych, urządzeń mobilnych, czy samochodów (tak naprawdę wszyscy, którzy kupują coś od TSMC), a to odbije się na nas, klientach, bo firmy muszą przecież utrzymać możliwie najwyższy zysk.

Wchodząc w szczegóły, według UDN wzrosty cen układów TSMC wyprodukowanych w procesie powyżej 12/16 nm wzrosły o 20%. To z nich korzystają producenci prostszych urządzeń elektronicznych, czy samochodów. Znacznie nowsze i tym samym najbardziej zaawansowane procesy rzędu 7 nm i 5 nm, które są już wykorzystywane, zaliczyły z kolei wzrost w zakresie od 7% do 9%.

