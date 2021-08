Procesor IBM Telum nowej generacji ujawniony. To część rodziny Z

Podczas gdy my, zwyczajni konsumenci, kojarzymy głównie procesory Intela i AMD, to na rynku profesjonalnym są jeszcze inni gracze. Wprawdzie obie wspomniane firmy oferują coś w tym segmencie zarówno w myśl procesorów, jak i akceleratorów graficznych, ale do niektórych sprzętów IBM nawet nie mają podejścia. Dziś poznaliśmy kolejny z nich, bo procesor IBM Telum nowej generacji, który zalicza się do rodziny Z firmy.

IBM pokazało nowy serwerowy CPU w swojej rodzinie Z. To Procesor IBM Telum nowej generacji

Telum nowej generacji został ujawniony w pełnej krasie podczas konferencji HotChips 33, gdzie IBM weszło w szczegóły jego struktury i nic dziwnego. Ten procesor z matrycą krzemową o wielkości 530 mm kwadratowych został stworzony praktycznie od zera, sięgając po zupełnie nową architekturę rdzeni, podsystem pamięci podręcznej i nawet hierarchię magistral łączących wszystkie rdzenie.

Tych rdzeni jest dokładnie osiem, z czego każdy ma ekskluzywny dla siebie pokład pamięci L2 (drugiego poziomu) o rozmiarze 32 MB i opóźnieniu około 3,8 nanosekundy, co przekłada się na 256 MB pamięci L2 na jeden procesor. Pamięć ta wykorzystuje topologię dwukierunkowych połączeń pierścieniowych o przepustowości 320 GB/s

Dzięki 7 nm procesowi Samsunga Telum nowej generacji będzie oferował aż 22,5 miliarda tranzystorów i jako procesor przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, będzie kusił wydajnością, która ponoć jest o 40% wyższa względem poprzedniej generacji. Te procesory będzie też można łatwo skalować w celu uzyskania jeszcze większej wydajności.

Firma IBM będzie oferowała zarówno modułowe konstrukcje jednoukładowe, jak i dwuukładowe, a dzięki wsparciu SMT2 i obecności ośmiu rdzeni maksymalnie z wykorzystaniem tych procesorów klienci będą mogli stworzyć 4-układowe konfiguracje, oferujące 32 rdzeni, 64 wątków i 2 GB pamięci podręcznej. Te będzie można następnie łączyć w systemy, zapewniając sobie do 128 rdzeni i 256 wątków, wykorzystujących 8-gigabajtowy pokład pamięci L2.

Nowoczesny proces produkcyjny sprawił, że procesor IBM Telum nowej generacji będzie chwalił się taktowaniem ponad 5 GHz, a to wspomoże wnieść wydajność na nowy poziom razem z nową funkcją przewidywania instrukcji (z ang. branch). Obok zwyczajnych jednostek obliczeniowych znalazły się też te z myślą o sztucznej inteligencji, którym żadne zadanie nie będzie straszne przez rozległą pamięć podręczną. Do wspomnianego poziomu drugiego swoje trzy grosze dorzucają też wirtualne L3 i L4, które są współdzielone przez wszystkie 8 rdzeni i wynoszą kolejno 256 i 2 GB.

Wydajność? Wedle IBM Telum nowej generacji w przypadku obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją zapewnia ponad 6 TFLOP wydajności, ale w najbardziej rozbudowanej konfiguracji (128 rdzeni) ponad 200 TFLOP. W konfiguracji dwuukładowej te nowe procesory zapewniają wydajność na poziomie 116000 wnioskowań, a w 32-układowa całe 3600000 wnioskowań.

