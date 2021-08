AMD zapewni integry w Ryzenach? Znamy odpowiedź co do iGPU w Ryzen Zen 4

Na rynku znajdują się już cztery generacje procesorów z rodziny Ryzen od AMD i oprócz układów typu APU, nigdy nie oferowały zintegrowanych rdzeni graficznych na pokładzie. Dziś poznaliśmy odpowiedź na to, czy AMD nadal będzie stać przy swoim, czy może zapewni iGPU w Ryzen Zen 4.

W obecnych czasach zintegrowane procesory graficzne okazały się dla wielu wybawieniem, bo przez braki kart graficznych w przyzwoitych cenach, mogli przynajmniej zapewnić sobie sprzęt do grania w stare klasyki. Oczywiście nie zawsze „zintegrowana grafika” w CPU jest korzystna, bo wpływa na działanie procesora centralnego, ale pod tym kątem AMD nieco obrywa na rynku od konkurencji, która gwarantuje obecność iGPU w większości nowych procesorów.

Wedle wykradzionych dokumentacji iGPU w Ryzen Zen 4, to pewniak

Pamiętacie atak na Gigabyte, w wyniku którego do sieci wyciekła cała masa dokumentacji, ujawniając zwłaszcza plany AMD? Tym razem jest podobnie, bo serwis Chips and Cheese udostępnił część tych dokumentów, które wspominają o procesorach AMD na socket AM5, czyli nadchodzących Ryzenach opartych o architekturę Zen 4. Te ponoć zadebiutują w formie rodziny Ryzen 7000 w III lub IV kwartale następnego roku. Co najważniejsze, najwyraźniej po raz pierwszy zadebiutują z iGPU, które przestanie być ekskluzywne dla układów typu APU.

Wskazuje na to powyższy dokument, wspominający o trzech procesorach zmierzających na AM5, które będą wspierać dwukanałowe pamięci DDR5 i będą posiadały właśnie iGPU. Jednak dokument wspomina też, że niektóre procesory Ryzen Zen 4 nie będą wspierać tych rdzeni graficznych, co zapewne zostanie zrealizowane podobnie, jak w przypadku serii „F” Intela. Trafiać będą tam głównie te egzemplarze, które w produkcji doczekały się defektu procesora graficznego.

Te informacje są swoistym potwierdzeniem nieoficjalnej roadmapy, która krąży już od wielu miesięcy w sieci. Ta wspominała o rodzinie Raphael zarówno pod kątem 5 nm procesu, jak i architektury Zen 4, ale też obecności rdzenia graficznego Navi 2, czyli tego na bazie architektury graficznej nowej generacji.

Powyżej możecie też rzucić okiem na schemat blokowy, który ujawnia „zaplecze” platformy AM5 AMD, przedstawiając wszystkie interfejsu dla procesora i chipsetu. Ten potwierdza obecność 4 dodatkowych linii PCIe 4.0, ale wprowadza nieco zamieszania, przecząc wcześniejszym informacjom co do wsparcia przez Ryzen 7000 wyjść graficznych nowej generacji (HDMI 2.1, DP 2.0). Łatwo to jednak wytłumaczyć, bo może to być po prostu diagram dla wariantów z wyłączonymi rdzeniami graficznymi.

