Kiedy poprawi się sytuacja na rynku kart graficznych? Odpowiada prezes Nvidii

NVIDIA ogłosiła właśnie swoje wyniki finansowe w drugim kwartale bieżącego roku. Nie zabrakło całej masy szczegółów co do prowadzenia biznesu przez firmę i liczb, udowadniających, że radzi sobie świetnie, ale też nie zabrakło Jensena Huanga, prezesa NVIDIA. Ten wyjawił swoje spekulacje co do tego, jak długo będą dręczyć nas braki na rynku.

Podczas spotkania z inwestorami ogłoszono całą masę szczegółów co do tego, jak NVIDIA radzi sobie na rynku, ale też padło na nim sporo znacznie ciekawszych informacji. Dowiedzieliśmy się przykładowo, że produkcja kart RTX 30 z rdzeniami Low Hash Rate (LHR) znacząco przewyższa produkcje tych ze zwyczajnymi rdzeniami, bo sięga ponad 80%.

To jednak przeczy niedawnym doniesieniom co do tego, że producenci nadal skupiają się na rdzeniach graficznych bez blokady, ale i tak nie ma to już większego znaczenia, bo niedawne zniesienie blokady LHR sprawia, ze również nimi zainteresować się mogą teraz górnicy. To prowadzi do potencjalnie kolejnych podwyżek cen i obniżonej dostępności. Zwłaszcza że rynek kryptowalut odkuł się przed kilkoma dniami i osiągną dawne wyżyny.

Poznaliśmy predykcję najważniejszej osoby w firmie NVIDIA co do tego, kiedy minie bieżąca sytuacja na rynku kart graficznych

Niestety na temat obecnej sytuacji na rynku dobrej wiadomości nie miał wspomniany dyrektor generalny NVIDIA, Jensen Huang, który w rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników wyjawił swoje spekulacje. Wedle jego informacji braki na rynku będą dręczyć nas jeszcze przez większą część 2022 roku i największym tego powodem jest niewystarczająca produkcja.

W międzyczasie już teraz mamy i zabezpieczamy dość znaczące długoterminowe zobowiązania w zakresie dostaw, jako że obecnie rozszerzamy się na wszystkie różne inicjatywy rynkowe, do których się przygotowaliśmy. Spodziewam się, że będziemy mierzyć się z problemami dostaw przez zdecydowaną większość przyszłego roku. To moje przypuszczenia w tej chwili. – powiedział Jensen Huang.

Jeśli interesują Was szczegóły finansowe firmy, to te są rekordowe. Tylko w II kwartale 2022 roku fiskalnego NVIDIA wygenerowała 6,5 miliarda dolarów przychodu, czyli więcej, niż w poprzednim kwartale o całe 15% i więcej niż w tym samym kwartale 2021 roku o aż 68%. Przyczyniły się do tego rekordowe przychody z wszystkich najważniejszych dla firmy segmentów.

