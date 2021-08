Wydajność Ryzen 9 5980HX ujawniona. Jak wypada na tle Intel Core i9-11980HK?

Właśnie w bazie danych Geekbench pojawiło się flagowe APU od AMD, będące główną konkurencją dla Intel Core i9-11980HK. Mowa więc tutaj o obecnie najbardziej imponujących procesorach z iGPU obu firm, dlatego nie sposób pominąć tego pierwszego wycieku, który ujawnia wydajność Ryzen 9 5980HX.

Ryzen 9 5980HX jest bezpośrednio związany z nieoficjalnym jeszcze laptopem ASUS ROG Zephyrus 15 Duo SE z górnej półki, na którego temat firma nie ujawniła jeszcze nic, a nic. Ten model jednak powstaje i to na pewno, bo to drugi już egzemplarz, który wyciekł do sieci, co wiemy z porównania nazwy kodowej. Z Geekbench możemy dodatkowo wyciągnąć, że ten laptop miał na pokładzie 32 GB pamięci DDR4-3200 i kartę graficzną GeForce RTX 3080.

Ryzen 9 5980HX to idealna konkurencja dla Intel Core i9-11980HK

To bezpośrednio wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z jednym z najwydajniejszych laptopów na rynku konsumenckim, co podkreśla obecność 5980HX. Ten przedstawiciel rodziny Ryzen 9 od AMD nie jest bowiem jakimś tam APU, a najwydajniejszym układem rodziny Cezanne-H, czyli tej najnowszej w ofercie producenta. Oferuje konfiguracje 8 rdzeni i 16 wątków o najwyższym taktowaniu w całej rodzinie, bo bazowym rzędu 3,3 GHz i Boost na poziomie 4,8 GHz.

Rdzenie operują na 16 MB pamięci podręcznej L3 i 4 MB pamięci podręcznej L2, a po stronie zintegrowanego procesora graficznego (iGPU) znalazł się układ graficzny RX Vega 8, czyli również ten najwydajniejszy wśród iGPU, oferującego osiem jednostek obliczeniowych (CU). Nie dziwi więc ocena TDP na poziomie 45+ watów i cTDP wahające się od 35 do 54W.

Ryzen 9 5980HX vs Intel Core i9-11980HK

Stawiając naprzeciwko siebie Ryzena 9 5980HX oraz Intel Core i9-11980HK zauważymy, że oba APU mają tę samą liczbę rdzeni, ale procesor Intela może pochwalić się wyższymi zegarami (ponad 5 GHz w trybie Turbo), co bezpośrednio wpływa na wynik. Porównując bowiem wydajność obu tych modeli w Geekbench Core i9-11980HK okaże się lepszy zarówno w teście jednowątkowym (1523 vs ~1650 punktów), jak i wielowątkowym (8469 vs średnio 9750 punktów). Podkręcenie 5980HX powinno jednak zmniejszyć nieco tę lukę.

Jednak APU AMD pokazuje swoją wyższość w poborze energii, bo jako że bazuje na 7-nm procesie technologicznym FinFET i pracuje przy niższych zegarach, wymaga mniej prądu względem jednostki Intela. Z kolei jego wynik 137054 w teście OpenCL z GeForce RTX 3080 wskazuje, że wyposażony w niego laptop jest o 6% wydajniejszy od średniej laptopów z tą właśnie kartą graficzną NVIDIA.

