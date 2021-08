Rekordowy miesiąc produkcji półprzewodników w Chinach. Rynek jednak nadal nienasycony

Od marca 2020 roku cały świat zmaga się z wielkim problemem, który doprowadził do tego, że z uwagą przysłuchujemy się informacjom nawet na temat produkcji układów półprzewodnikowych. Oczywiście nie bez powodu, bo chyba wszyscy pragną zakończenia obecnej sytuacji z niedoborami w skali globalnej. Jednak ten rekordowy miesiąc produkcji półprzewodników wskazuje, że problemem nie jest wyłącznie sama ograniczona produkcja, a wzmożone zapotrzebowanie.

Minął właśnie rekordowy miesiąc produkcji półprzewodników. Wszystko wskazuje, że będzie tylko lepiej, a rynek i tak pozostaje nienasycony

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy na potęgę kupowaliśmy nowe sprzęty komputerowe, konsole, gadżety mobilne, czy urządzenia biurowe, które do działania wymagają wszelakiej maści krzemowych układów półprzewodnikowych. Kiedy z kolei rośnie popyt, a podaż nie nadąża, na wolnym rynku mają miejsce takie właśnie incydenty – wzrosty cen i spadki dostępności na dużą skalę. Nie pomaga na to nawet fakt, że z miesiąca na miesiąc produkcja rośnie.

Zacznijmy może od tego, że w maju z chińskich fabryk układów półprzewodnikowych (w tym 3D NAND, DRAM i układów logicznych) wyjechało 29,9 miliarda egzemplarzy. Miesiąc później liczba ta wzrosła do 30,8 miliarda, a w lipcu osiągnęła najwyższy wynik w wysokości 31,6 miliarda, co względem lipca 2020 roku stanowi wzrost o 41,3%. Za nami jest więc rekordowy miesiąc produkcji półprzewodników w Chinach, ale i tak minie jeszcze sporo czasu, nim tamtejsza państwowa produkcja przewyższy poziom importu.

Wedle informacji podanych przez Southern China Morning Post, cytujące raport National Bureau of Statistics, chińscy producenci półprzewodników tylko w tym roku wyprodukowali już 203,6 miliarda chipów, czyli o 47,3% więcej w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. To imponuje zwłaszcza na tyle tego, że przykładowo jeden z gigantów, Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) nie może uzyskać bezpośrednio potrzebnego sprzętu od amerykańskich firm, ponieważ jest umieszczony na czarnej liście przez rząd USA.

Chociaż więc produkcja pobija dotychczasowe rekordy, to rynek nadal dręczą niedobory. Potwierdza to inny raport, tym razem firmy Susquehanna Financial Group, wedle której analizy czas realizacji zamówienia, czyli czas między dostarczeniem układu a złożeniem zamówienia przez klienta wynosi 20,2 lub 26,5 tygodni. W pierwszym przypadku dotyczy to bardziej zaawansowanych układów półprzewodnikowych, a w drugim mikrokontrolerów oraz układów logicznych, które wcześniej były dostarczane w 6-9 tygodni.

