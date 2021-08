Karty graficzne Intel Arc zapowiedziane. Intel wyjawił jednak znacznie więcej

Intel wreszcie uciął spekulacje i domysły, ujawniając sporo informacji o swoich planach związanych z podbojem rynku, na którym operuje tylko AMD oraz NVIDIA. Karty graficzne Intel Arc przyjdą najpierw ze rdzeniami Alchemist, a następcy sięgną po równie fantastyczne nazwy, rodem z gry RPG.

Najpierw dostaniemy karty graficzne Intel Arc ze rdzeniami Alchemist

Zacznijmy od tego, że pierwsze karty graficzne Intela dla graczy po długiej nieobecności marki na tym rynku, zadebiutują na początku następnego roku (najpewniej podczas targów CES 2021). Będą dzierżyć miano marki Arc, która będzie obejmować nie tylko sprzęt, ale też oprogramowanie i usługi. Te karty sięgną po rdzenie DG2, które teraz oficjalnie mamy określać nazwą kodową Alchemist. Te bazują na mikroarchitekturze Xe-HPG, będącą połączeniem Xe-LP, HP i HPC oraz gwarantującą skalowalność.

Czytaj też: Dwa wycieki Intel Core i9-12900K. Flagowy CPU Intela przetestowany na Windows 11

Te grafiki przedstawiają wygląd najsłabszego procesora graficznego DG2-128EU oraz flagowego DG2-512EU

Intel zacznie podbój rynku kart graficznych z rodziną Arc z przytupem, bo już pierwsza generacja GPU będzie posiadać fizyczne jednostki obliczeniowe z myślą o ray-tracingu i super-samplingu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zaoferuje więc pełne wsparcie dla DirectX 12 Ultimate oraz wywrze nacisk zarówno na technologię RTX, oraz DLSS NVIDIA, jak i odpowiedników tych technologii od AMD.

Czytaj też: Nowe rdzenie graficzne AMD Navi 3X RDNA3 już w oficjalnych bibliotekach

Więcej na temat tych technologii dowiemy się jeszcze w tym tygodniu, ale z zapowiedzi wynika, że Intel obierze podobną drogę, co NVIDIA. Powyżej możecie z kolei obejrzeć dziwną formę pokazowych gameplayów, która obejmuje kilka znanych gier (zwłaszcza AAA) i choć pokazuje, że Intel Arc radzi sobie z utrzymaniem w nich wysokiej płynności, nie ujawnia szczegółów co do rozdzielczości, ustawień graficznych i ogólnego poziomu klatek na sekundę.

Czytaj też: Kolejny przykład, dlaczego powinniście aktualizować sterowniki kart graficznych

Intel Arc „Alchemist” to dopiero początek

Intel ogłosił też swoje plany co do następnych kart graficznych i choć dokładnych szczegółów na ich temat nie mamy, to wiemy, że ich rdzenie graficzne będą nazywać się kolejno Battlemage, Celestial i Druid, sięgając aż trzech następnych generacji.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News