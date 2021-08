Dwa wycieki Intel Core i9-12900K. Flagowy CPU Intela przetestowany na Windows 11

Wśród najnowszych wiadomości na temat Intel Core 12. generacji, czyli procesorów Alder Lake, wykorzystujących proces Intel 7 (10 nm Enhanced SuperFin) i hybrydowy układ rdzeni, znalazły się aż dwa wycieki Intel Core i9-12900K. Jeden sprowadza się do bazy danych UserBenchmark, a drugi BaseMark, ale oba obejmują ewidentnie pełnoprawne zestawy komputerowe.

Najnowsze wycieki Intel Core i9-12900K obejmują dwie bazy danych, bo BaseMark i UserBenchmark

W BaseMark Intel Core i9-12900K wskazano bezpośrednio i został sparowany na platformie Acer Z69H6-AM z RTX 3080 i 16 GB pamięci RAM o taktowaniu 2194 MHz, co sugeruje DDR4. W UserBenchmark nazwa już nie pada, ale jako że układy odpowiadają sobie specyfikacją, możemy być pewni, że w obu przypadkach w grę wchodzi właśnie nowy flagowy procesor Intela. W tym przypadku procesor znajdował się w PC HP Omen 45L z 16 GB DDR4-3200.

W swojej heterogenicznej strukturze rdzeni Intel Core i9-12900K połączy 16 rdzeni, z czego połowa będzie tymi opartymi o architekturę Golden Cove, a druga połowa o Goldmont. Jak już zapewne wiecie, pierwsze będą odpowiadać za zapewnianie najwyższej wydajności, a drugie będą dbać o niski pobór mocy w sytuacjach małego obciążenia.

Różnice między nimi sprowadzają się nie tylko do architektury, ale też zegarów (te pierwsze będą taktowane wyżej), a nawet wielowątkowości, bo energooszczędne rdzenie nie będą wspierać tradycyjnego HyperThreadingu. Na ogólnie niski pobór mocy jednak nie liczcie, bo ten flagowy procesor będzie 125-watowym układem, mogącym pożreć do 468 watów pod obciążeniem. Więcej o tym przeczytacie we wpisie „znamy TDP procesorów Intel Alder Lake-S i dobrych wieści nie mamy„.

Ten podział na wspomniane dwa rodzaje rdzeni robi narzędziom testowym sporo wody z cyfrowego mózgu, bo te nie są jeszcze z nimi kompatybilne i stąd właśnie wzmianka nie o 16, a 10 rdzeniach w UserBenchmark czy 12 w BaseMark. Dlatego też podawanych przez nie informacji nie traktujemy aż tak poważnie. Przykładowo, jedna z próbek testowych mogła pochwalić się 1,8 GHz taktowaniem bazowym i 3,65-gigahercowym taktowaniem Turbo. Wcześniej plotki wspominały, że finalne taktowanie Turbo dla jednego rdzenia Golden Cove wyniesie 5,3 GHz, a dla Goldmont 3,9 GHz.

Co być może najciekawsze z tych wycieków, w BaseMark przetestowano ten procesor w połączeniu z wersją beta Windowsa 11 (22000.132), a w teście DirectX 12 pozwolił karcie GeForce RTX 3080 osiągnąć 177,44 średnich FPS.

