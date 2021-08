Nowe rdzenie graficzne AMD Navi 3X RDNA3 już w oficjalnych bibliotekach

Chociaż wedle nieoficjalnych plotek kolejna generacja kart graficznych Radeon RX 7000, które napędzą nowe rdzenie graficzne AMD Navi 3X RDNA3 zadebiutuje dopiero za rok, to już teraz wzmiankę o dwóch z nich znajdziemy w oficjalnych bibliotekach.

Rdzenie graficzne AMD Navi 3X RDNA3 pojawiły się w najnowszej aktualizacji ROCclr

AMD ewidentnie przygotowuje się do tej nadchodzącej premiery z wyprzedzeniem, co potwierdza fakt dodania Navi 31 oraz Navi 33 do swoich narzędzi programistycznych. W aktualizacji ROCclr (Radeon Open Compute Common Language Runtime) na Githubie pojawiły się te dwa wspomniane rdzenie, będące uważane kolejno za flagowy procesor graficzny i ten ze średniej półki.

Tego typu aktualizacja nastąpiła kilkanaście dni po tym, jak do sieci wyciekła cała masa informacji na temat rdzeni graficznych Navi nowej generacji na bazie architektury RDNA3. Chociaż wszystkie informacje sprowadzają się do nieoficjalnych plotek, wszystko ładnie łączy się ze sobą w tej nowej dla ryku kart graficznych erze, bo erze układów MCM (Multi-Chip-Module). Zwłaszcza teraz, kiedy AMD potwierdziło ich oficjalne nazwy.

Navi 31, czyli szanse dla AMD na odkucie się na rynku. Spodziewamy się jednak wysokiej ceny, dlatego większość z nas zapewne teoretycznie zdecyduje się na Navi 33

GPU Navi 31 (wizualizacja od @Olrak29_ powyżej) ma być tym najwydajniejszym rdzeniem graficznym w nadchodzącej generacji, którego cały pakiet ma mierzyć ponad 800 milimetrów kwadratowych. Nic dziwnego – połączy w sobie bowiem 5- i 6-nanometrową krzemową matrycę, które wspólnie zaoferują już nie 60 CU (Computing Units), a 60 WGP, czyli Workgroup Processors.

Każdy z nich ma posiadać po 256 procesorów, co finalnie daje całe 15360 jednostek cieniujących, czy rdzeni FP32. To znaczący skok względem obecnego flagowca, ale AMD nadal pozostanie przy kościach GDDR6 na 256-bitowej magistrali (wedle plotek), choć nie przeszkodzi to w przewyższeniu wydajności Radeona RX 6900 XT o 250%.

Navi 33 również na bazie RDNA3 będzie już GPU innego rodzaju, bo tak jak przy Navi 32 AMD utrzyma konstrukcję MCM, ograniczając liczbę WGP do 40, tak w przypadku Navi 33 w grę wejdzie tylko jedna matryca. Ta, oferując 5120 rdzeni, ma zapewniać jednak kolosalną wydajność, bo wyższą od obecnego flagowca (RX 6900 XT). Innymi słowy, czekać jest na co, dlatego mamy szczerą nadzieję, że te dotychczasowe plotki mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

