Plany TSMC w szczegółach. Kiedy zadebiutuje druga generacja 3 nm procesu?

Najnowsze raporty Citigroup oraz Morgan Stanley wprawdzie są skupione głównie na informacjach dla inwestorów, ujawniając plany TSMC na najbliższe kilkadziesiąt miesięcy, to nawet mniej zorientowani na zarobek ludzie mogą z nich wyciągnąć kilka ciekawostek. Procesy produkcyjne są bowiem ściśle powiązane z naszym sprzętem (od telefonów po komputery), więc dobrze wiedzieć, co ciekawego słychać na liniach produkcyjnych.

3 nm proces produkcyjny TSMC wydaje się niezagrożony

TSMC obecnie masowo produkuje układy półprzewodnikowe z wykorzystaniem 5 nm procesu i doskonale wiemy, gdzie te układy trafią. Trafią bowiem do najnowszych produktów firmy Apple, które zadebiutują już w tym roku. Za rok z kolei doczekamy się przejścia „proces niżej”, bo na 3 nm i to na jego temat wspomniane paczki informacji od dwóch firm rozpisują się nieco bardziej.

Wedle najnowszych informacji 3 nm proces produkcyjny pierwszej generacji firmy TSMC jest w dalszym ciągu na dobrej drodze, aby doczekać się masowej produkcji w drugiej połowie przyszłego roku. Odpowiada to oficjalnemu harmonogramowi obecnie budowanych w Tainan na Tajwanie fabryk, które będą wykorzystywać nowe technologie produkcyjne.

Na dodatek Citigroup podaje, że druga generacja procesu 3 nm wejdzie do masowej produkcji rok po pierwszej generacji, czyli już w drugiej połowie 2023 roku. To dobra, choć oczywiście niepewna wiadomość, a my mamy nadzieję, że TSMC postara się o zwiększenie nakładu produkcyjnego, żeby nie zaserwować rynkowi kolejnych wielkich niedoborów.

Boimy się o to zwłaszcza teraz, kiedy inne raporty wskazują, że Intel swoimi umowami zarezerwował prawie całą zdolność produkcyjną TSMC w procesie 3 nm, co z pewnością wywrze nacisk na AMD czy Apple. Te źródła wspominały, że wstępna produkcja tych układów krzemowych rozpocznie się w Fab TSMC 18b w drugim kwartale 2022 roku, a ich masowa produkcja ma rozpocząć się w połowie tego samego roku.

Jak zarabia TSMC?

Jeśli z kolei interesuje Was strona finansowa, to warto zaznaczyć, że w lipcu TSMC odnotowało 125-milionowy przychód dolarów tajwańskich, co przełożyło się na 16-procentowy spadek kwartalny. Na koniec drugiego kwartału 2021 roku te wyniki wyniosły 372 miliardy dolarów tajwańskich, co stanowi aż 20% wzrost przy porównaniu rok do roku. Jednak przy tym bezpośrednie koszty produkcji fabryki, które są bezpośrednio związane z jej produkcją, wzrosły o 27%. Podkreśla to złożoność produkcji półprzewodników przy użyciu najnowszych technologii.

