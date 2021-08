Kontroler HBM3 od Rambus już gotowy. Nawet 1075 TB/s przepustowości

Firma Rambus ogłosiła właśnie koniec swoich prac, których owocem jest kontroler HBM3, czyli pamięci High Bandwitch Memory trzeciej generacji, zmierzającej dopiero na rynek. Obecnie bowiem profesjonalne sprzęty, bo HBM nie jest w żadnym stopniu dobrym wyborem na rynek konsumencki przez wysokie ceny, wykorzystują i tak imponujące układy HBM2E.

Kolejna część układanki do urządzeń z pamięcią HBM3 została właśnie ogłoszona

Na ten moment dokładna data premiery produktów z pamięcią HBM3 na pokładzie jest nieznana, ale najwyraźniej wszystko, co jest z nimi związane, jest już dostępne na rynku. Co ciekawe, nadal JEDEC nie dokonał formalnej standaryzacji HBM3, ale m.in. firma SK Hynix od dłuższego czasu pracuje już nad pamięcią.

Chociaż etap prac określa się mianem „w fazie rozwoju”, to firma już teraz wie, że w HBM3 odblokuje przepustowość ponad 665 GB/s i poprawi transfery wyjść i wejść z 3,6 Gb/s HBM2E do 5,2 Gb/s „na stos”. Niektóre firmy uważają jednak, że HBM3 będzie skalowana aż do 7,2 GT/s.

W dzisiejszych czasach urządzenia wymagające dużej przepustowości zaliczają się głównie do ultra-wysokiej klasy procesorów graficznych lub układów FPGA, które wykorzystują 4-6 stosów pamięci HBM2E. Dzięki HBM2E SK Hynix takie sprzęty mogą uzyskać (w teorii) przepustowość na poziomie nawet 1,84-2,76 TB/s, co dzięki HBM3 podbiłoby wartości do co najmniej 2,66-3,99 TB/s.

Wydaje się to przesadą, kiedy w najlepszej karcie graficznej na rynku (RTX 3090) pojedyncze kości pamięci GDDR6X oferują jakieś 19/21 Gb/s, a przepustowość całego podsystemu VRAM sięga 936 GB/s, ale w zastosowaniach profesjonalnych, gdzie wykorzystuje się sztuczną inteligencję, te możliwości nie są wcale przesadą.

Kontroler HBM3 od Rambus został połączony z PHY

Jednak nowym akceleratorom GPU nie wystarczy tylko sama pamięć HBM3 do działania. Ta wymaga jeszcze całej otoczki i tutaj wchodzi firma Rambus, której cyfrowy kontroler HBM3 został właśnie ujawniony razem ze zintegrowanym fizycznym interfejsem (PHY). Ten obsługuje transfery do 8,4 Gb/s, dzięki czemu może zapewnić przepustowość przekraczającą jeden terabajt na sekundę, czyli ponad dwukrotnie większą w porównaniu do podsystemów pamięci HBM2E.

Oprócz w pełni zintegrowanego podsystemu pamięci HBM3 firma Rambus zapewnia swoim klientom rozleglejsze wsparcie, aby przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek. Wśród zalet swojego rozwiązania Rambus wymienia zmniejszenie złożoności projektu, pełną przepustowość w obu kierunkach transmisji, obsługę HBM3 RAS, wbudowany monitor aktywności na poziomie sprzętowym, czy środowisko programistyczne LabStation.

