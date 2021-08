Co przynosi sierpniowa aktualizacja Windows 10?

Do pobrania dostępna jest już sierpniowa aktualizacja Windows 10. Warto więc sprawdzić, co przynosi, a także jakie problemy może generować.

Sierpniowa aktualizacja Windows 10 już dostępna

Comiesięczna łatka przynosi kilka zmian użytkownikom poszczególnych wersji Windowsa. Jeśli chodzi o posiadaczy wersji 19041.1161, 19042.1161 i 19043.1161, to aktualizacja wprowadzi ulepszenia jakości stosu obsługi. Jest on składnikiem instalującym aktualizacje systemu i zapewnia niezawodność obsługi. Dzięki temu użytkownik dostaje i instaluje aktualizacje Windowsa.

Dla wersji 21H1, 20H2 oraz 2004 przygotowano zmiany w domyślnych wymaganiach uprawnień podczas instalacji sterowników w funkcji Point i Print. Po zainstalowaniu na komputerze sierpniowej łatki, instalacja sterowników będzie wymagała uprawnień administratora.

Warto też pamiętać, że dostępny w nowej łatce pakiet Flash Removal spowoduje definitywne usunięcie z komputera Adobe Flash we wszystkich wersjach Windows 10.

U użytkowników instalujących nową łatkę mogą pojawić się problemy

Microsoft poinformował również o problemach, z jakimi mogą spotkać się użytkownicy instalujący sierpniową aktualizację. Nie są one duże, ale warto je poznać. Jeśli zainstalowaliście łatkę KB5003690, to przy aktualizacji KB5004945 lub nowszej, mogą pojawić się problemy i komunikat o błędzie „PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING”. Dostajemy też informację, że urządzenia z systemem Windows utworzone na podstawie niestandardowego nośnika offline lub niestandardowego obrazu ISO mogą zostać usunięte. Pojawia się on tylko wtedy, gdy utworzono niestandardowy nośnik offline lub obraz ISO przez źródło tej aktualizacji bez uprzedniego zainstalowania aktualizacji autonomicznego stosu obsługi wydanego 29 marca 2021 r. lub nowszego.

Problemy mogą też zauważyć korzystający z edytora IME. Podczas wprowadzania znaków Kanji do aplikacji zezwalającej na wprowadzanie znaków Furigana, znaki mogą nie być poprawne i konieczne będzie wprowadzanie ręczne.

