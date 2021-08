Większość Samsungów Galaxy S22 otrzyma procesor Qualcomm zamiast nowego Exynosa

Wcześniej na procesory Exynos w urządzeniach Samsunga sporo się narzekało. Wszystko zmienić miał Exynos 2200, produkowany przy współpracy z AMD, który miał zasilić m.in serię Galaxy S22. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że smartfony z tym SoC trafią raczej do bardzo nielicznych. A szkoda.

Exynos 2200 ma pozostawić w tyle konkurencję

Współpraca Samsunga i AMD przy produkcji nowego SoC nie jest żadną tajemnicą. O samym procesorze z przecieków wiemy całkiem sporo. Ma być to układ posiadający ośmiordzeniowy procesor ARM oferujący różne rdzenie: Cortex-X2. trzy rdzenie Cortex-A710 i cztery rdzenie Cortex-A510, a towarzyszyć im będzie niestandardowa karta graficzna Radeon RDNA 2 od AMD.

Mówi się tutaj o naprawdę wysokiej wydajności, która w tyle pozostawić może nawet nowy SoC Apple, dedykowany serii iPhone 13. Na razie bazujemy na doniesieniach i przeciekach, a na takowych Exynos prezentuje się naprawdę świetnie. Ma on docelowo trafić do najnowszych, najmocniejszych urządzeń Samsunga, np. do serii S22. Tutaj jednak pojawia się ogromne „ALE”.

Samsungów Galaxy S22 z Exynosem 2200 będzie jak na lekarstwo

Już wcześniej było mówione, że dostępność Galaxy S22 z tym procesorem będzie mocno ograniczona, ale ma trafić m.in. do Korei Południowej. Wygląda jednak na to, że i z tym może być krucho. Przeciek sugeruje, że większość rynków dostanie smartfony napędzane przez Snapdragon 898 , kolejny flagowy SoC firmy Qualcomm.

Render Galaxy S22 Ultra. Źródło: Jermaine Smit (Concept Creator)

Plotki wskazują, że AMD może mieć ogromny problem z dostarczeniem odpowiedniej liczby układów graficznych, ze względu na niedobór półprzewodników. Przełoży się to więc na ograniczona produkcję procesorów Exynos 2200. Jego wydajność w Galaxy S22 będą mogli sprawdzić tylko nieliczni i obecnie nie wiadomo, w których dokładnie krajach. Musimy się jednak liczyć z tym, że raczej w Polsce go nie uświadczymy.

