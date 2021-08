Warto kupić obecnie DDR4? Zmiany ceny pamięci RAM odpowiadają

Na początku sierpnia pojawił się nowy raport na temat tego, czy warto kupić obecnie DDR4, czy może lepiej poczekać na niższe ceny. Wtedy rozprawialiśmy jednak o układach DRAM, jako takich, a nie modułach pamięci operacyjnej. Dziś z kolei dowiedzieliśmy się, jakie dokładnie zmiany ceny pamięci RAM zachodzą teraz na rynku.

Najnowsze zmiany ceny pamięci RAM odpowiadają, czy warto kupić obecnie DDR4, czy może lepiej jeszcze poczekać

Dla przypomnienia, ceny DRAM i tym samym pamięci RAM rosły w ostatnich miesiącach i zaliczyły nie tylko skromne procentowe wzrosty, a te idące nawet w kilkadziesiąt w skali kwartału. Poniżej możecie podejrzeć dokładne szacunku firmy TrendForce, wedle której ceny kontraktowe DRAM mają zacząć spadać w IV kwartale bieżącego roku, a przynajmniej ulec stagnacji, na co wskazuje poziom od 0 do 5%.

Warto wyjaśnić, że te spadki są spowodowane samym działaniem producentów, którzy ponoć w ostatnich miesiącach gromadzili zapasy układów i teraz muszą zluzować swoje magazyny. To z kolei ciągnie za sobą zwiększoną dostępność i podaż, a jak to jest na wolnym rynku, odbija się to na cenie, która spada. To możemy już zaobserwować teraz zarówno na rynku amerykańskim, jak i europejskim w wysokości od 5 do 10%, o czym poinformował Cowcotland.

Ten serwis wziął pod uwagę zestawy pamięci Corsair i G.Skill, których cena w Europie tylko w tym miesiącu spadła o 1-20 euro (zależnie od modelu). Największe spadki odnotowują najpopularniejsze wybory, a więc głównie pojedyncze i podwójne moduły o nieprzesadzonym taktowaniu, podczas gdy te o wysokiej częstotliwości i z myślą o konfiguracjach czterokanałowych.

Przykładowo zestawy 2x8GB Trident Z i 2x4GB Aegis firmy G.Skill zaliczyły spadki cen tylko o 1-3 euro, ale już G.Skill Trident Z 2x8GB 3000 MHz, Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200 MHz, czy G.Skill Trident Z 2x8GB 4000 MHz wykazały spadki o nawet 15-20 euro. To jednak ponoć dopiero początek obniżek, które mają trwać przez następny kwartał… wedle spekulacji, rzecz jasna, więc na ten moment przy zakupie pamięci DDR4 warto rozważyć wszystkie za i przeciw.

Warto też pamiętać o nadchodzącej premierze nowego standardu DDR5, który przez pierwsze miesiące będzie mógł działać tylko na platformie z procesorami Intela 12. generacji, choć ta zachowa wsteczną kompatybilność z DDR4. AMD swoją platformę dla DDR5 ma ponoć wrzucić na rynek dopiero za rok, porzucając już całkowicie DDR4.

