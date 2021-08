AMD i NVIDIA w opałach? Znamy spekulacyjną wydajność flagowej karty graficznej Intel Arc

O kartach graficznych Intela dla graczy wiemy już całkiem sporo i to nie tylko z przecieków czy plotek, ale też oficjalnych informacji podanych przez firmę. Dziś jednak kierujemy swój wzrok na spekulacje, które poczynił serwis 3DCenter, dążąc do odpowiedzi na pytanie, jaką wydajność zaoferuje flagowa karta graficzna Intel Arc z rdzeniem Alchemist?

Co napędzi karty graficzne Intel Arc?

Większość informacji o kartach graficznych Intel Arc, które zadebiutują na początku 2022 roku, skupia się przede wszystkim wokół ich procesorów graficznych. Te karty sięgną po rdzenie DG2, które od niedawna określamy oficjalną nazwą Alchemist i które bazują na mikroarchitekturze Xe-HPG. Poniżej zobaczycie, jak prezentują się dwa z ponoć trzech planowanych rdzeni, bo Alchemist DG2-128EU oraz DG2-512EU, z czego ten drugi jest tym większym i tym samym flagowym.

Wyprodukowane z wykorzystaniem 6 nm procesu technologicznego TSMC procesory graficzne Intel Xe-HPG Alchemist będą składać się z głównych elementów o nazwie Render Slice, które budują rdzenie Xe (Xe-Core). Te bloki obliczeniowe składają się z 16 silników wektorowych (256-bitowych na silnik), 16 silników matrycowych (1024-bitowych na silnik) i własnej pamięci podręcznej L1.

Wiemy też, że każdy z tych silników wektorowych składa się z 8 jednostek ALU, przez co każdy Xe-Core ma do zaoferowania 128 jednostek ALU. Z kolei silniki Matrix (matrycowe) są też określane mianem bloków XMX i to one obsługują operacje związane ze sztuczną inteligencją w trybie obliczeń FP16 oraz INT8. Wspomniane Render Slice dorzucają do rdzeni Xe dedykowane jednostki Ray Tracing, próbkowania czy współdzielone silniki geometrii/rasteryzacji/hiZ.

Spekulacje ujawniają, jaką wydajność zaoferuje flagowa karta graficzna Intel Arc z rdzeniem Alchemist

Finalnie ten najwydajniejszy, flagowy rdzeń graficzny DG-512EU będzie składał się z 8 Render Slice, przekładających się na 32 rdzenie Xe, 512 silników wektorowych i 4096 jednostek ALU. Wedle porównań przygotowanych przez 3DCenter, ten rdzeń zaoferuje więcej TMU i ROP niż modele konkurencji w postaci NVIDIA i AMD, bo jego 4096 jednostek do obliczeń FP32 przewyższy 2560 w Radeonach RX 6700 XT i 3072 (tych praktycznych, a nie tych teoretycznych) w GeForce RTX 3070. Zaoferuje jednak mniej jednostek Ray Tracing, ale brak wiedzy o naturze ich działania sprawia, że trudno na ten moment dokonywać jakichkolwiek porównań.

Przy założeniu taktowania na poziomie 2 GHz i dostępie do 16 GB GDDR6 na 256-bitowej magistrali, flagowa karta Intel Arc będzie oferowała około 16 TFLOPów wydajności, czyli więcej niż Radeon RX 6700 XT (12,4 TFLOPs), ale mniej niż np. RTX 3070 (20,31 TFLOPs), choć wiadomo, że to środowisko gry zweryfikuje, który model okaże się najwydajniejszy. Finalnie więc wedle informacji dostępnych na ten moment, flagowa karta graficzna Intel Arc z rdzeniem Alchemist zaoferuje wydajność na poziomie przewyższającym kartę Radeon RX 6700 XT i GeForce RTX 3070.

