Dostawy procesorów graficznych znacząco wzrosły, a kart na rynku nadal brakuje

Najnowszy raport Jon Peddie Research ponownie zapewnił nam wgląd w rynek technologii i to, co wydaje się obecnie najważniejsze, czyli obecną sytuację kart graficznych na rynku. Jesteście ciekawi, jak dokładnie prezentują się na ten moment dostawy procesorów graficznych?

Obecne dostawy procesorów graficznych i szacunki na najbliższe lata według raportu Jon Peddie Research

Wedle najnowszych danych, globalny wzrost rynku procesorów graficznych (GPU) z myślą o komputerach klasy PC osiągnął 123 mln egzemplarzy w drugim kwartale obecnego roku. To oznacza, że sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 3,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrosła o aż 37% jeśli porównamy wyniki tego samego okresu ubiegłego roku.

Czytaj też: Procesory Intel Alder Lake rozkładają Ryzeny na łopatki w nowych testach

Wchodząc w szczegóły, na te 3,4% wzrost przekładają się okazalsze dostawy od wszystkich trzech producentów, bo NVIDIA (wzrost o 3,8%), Intela (wzrost o 3,6%) oraz AMD (wzrost o 2,3%). Jeśli jednak rzucimy okiem na udziały tej trójki na rynku, AMD nadal spada, bo w ciągu roku udział na rynku GPU spadł z 17,65 do 16,48%.

Intel zaliczył okazalszy spadek, bo z 18,84% do 15,23%, a na tym nadrobiła NVIDIA, zaliczając prawie 5-procentowy wzrost (z 63,51 do 68,29%). Tak przynajmniej wygląda to w statystykach porównujących II kwartał bieżącego roku z II kwartałem poprzedniego roku, bo jeśli weźmiemy pod lupę tylko I i II kwartał bieżącego roku, to Intel zaliczył skromny wzrost (15,23% z 15,17%), NVIDIA również poprawiła się o 0,06%, a AMD spadło o 0,17%.

Czytaj też: Procesor wbudowany w pamięć, czyli technologia PIM Samsunga w natarciu

Takie wyniki nie dziwią nas w ogóle, bo NVIDIA w porównaniu do AMD rozegrała sprawę niedoborów na rynku mistrzowsko. Potwierdza to nie tylko obecna dostępność Radeonów RX 6000 i GeForce RTX 3000, ale też doniesienia, że ponoć najdroższa i najmniej popularna karta GeForce przebija całą sprzedaż kart AMD. Widać to po spadającym udziale AMD na rynku dGPU, czyli kart graficznych, bo w ujęciu kwartalnym spadek wyniósł aż 2%, co jest równoznaczne z 2% wzrostem udziału NVIDIA.

Mamy nadzieje, że AMD wyciągnie wnioski z tej wpadki (poleganiu na obleganych fabrykach TSMC), bo wedle szacunków rynek procesorów graficznych będzie rósł o 3,5% każdego roku aż do 2025 roku. Finalnie ponoć ma osiągnąć łącznie 3318 milionów dostarczonych GPU pod koniec tej prognozy, co przekłada się na to, że w ciągu najbliższych pięciu lat intensyfikacja sprzedaży kart graficznych dGPU w komputerach osobistych wzrośnie do poziomu 25%. Statystyki wskazują jednocześnie, że pomimo wzrostu dostaw GPU, te znalazły się w mniejszej liczbie PC (o 0,01% w ujęciu kwartalnym).

Czytaj też: Karta GeForce RTX 3090 SUPER nabiera rumieńców. Plotki coraz częstsze

Z raportu wynika też, że ogólny rynek procesorów centralnych (CPU) również znacząco wzrósł, bo o 3,5% w porównaniu do poprzedniego kwartału i 42,1% w porównaniu do II kwartału 2020 roku.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News