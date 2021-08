Procesor wbudowany w pamięć, czyli technologia PIM Samsunga w natarciu

Ledwie co informowaliśmy o tym, jak to nowy moduł DDR5 Samsunga wgniata w fotel pojemnością i taktowaniem, a dziś wchodzimy na zupełnie nowy poziom w rozwoju pamięci DRAM. Samsung ujawnił bowiem swoje plany z technologią PIM, które jasno wskazują, że szanse na procesor wbudowany w pamięć operacyjną na konsumenckim rynku znacząco urosły.

Na początku bieżącego roku Samsung ogłosił te plany, ale tylko z pamięciami HDM2. Wtedy ujawnił swoje prace nad PIM (Processing-In-Memory) i tym samym pierwsze na świecie pamięci HBM-PIM. W skrócie można powiedzieć, że to po prostu „wsadzenie” w pamięci DRAM dedykowanych im procesorów, aby wyeliminować potrzebę przenoszenia danych między kośćmi pamięci, a CPU.

Technologia sprowadza się do zapewnienia każdemu banku pamięci DRAM silnika sztucznej inteligencji. To z kolei pozwala samej pamięci na przetwarzanie danych, co oszczędza nie tylko czas, ale też energię, a finalnie to przekłada się na wyższą wydajność. Wady? Wyższe skomplikowanie kości pamięci i obniżenie ich pojemności. Jednak Samsung twierdzi, że HBM3 i przyszłe pamięci będą miały taką samą pojemność jak te normalne, a na dodatek już teraz technologię PIM można ponoć przenieść na dowolny z jej procesów pamięci lub produktów.

Opisując w skrócie technologię PIM Samsunga, możemy po prostu powiedzieć, że to „procesor wbudowany w pamięć operacyjną”, dzięki czemu to sama pamięć może realizować obliczenia

Stąd właśnie dzisiejszy news, bo podczas konferencji na Hot Chips 33 Samsung wyjawił, że procesor wbudowany w pamięci operacyjne wcale nie będzie rozwiązaniem dedykowanym wyłącznie produktom klasy profesjonalnej. Firma zaczęła eksperymentować z PIM w układach LPDDR5, co oznacza, że technologia ta może w przyszłości trafić do laptopów, tabletów, a nawet telefonów komórkowych.

Jednak na ten moment Samsung jest w fazie symulacji, w ramach której przeprowadzane testy LPDDR5X-6400 wykazały 2,3-krotny wzrost wydajności w operacjach rozpoznawania mowy, 1,8-krotny wzrost tłumaczenia z wykorzystaniem SI oraz 2,4-krotny wzrost generowania tekstu GPT-2. Razem z tą wydajnością technologia zapewniła zmniejszenie mocy o kolejno 3,85, 2,17 i 4,35 razy w przypadku tych obciążeń. Firma planuje dokonać tego samego z DDR4 (nie było mowy o DDR5), GDDR6 oraz HBM3.

Podczas samej konferencji Samsung ujawnił też oficjalną nazwę tej pamięci HBM2-PIM, która będzie dzierżyć nazwę Aquabolt-XL HBM2. Te będą mieścić się bezpośrednio w pakiecie układu i już teraz wykazano, że są w stanie współpracować ze standardowymi kontrolerami pamięci HBM2 zgodnymi z JEDEC.

Xilinx Alveo U280 już korzysta z HBM-PIM

Jednak choć technologia PIM Samsunga jest już kompatybilna z dowolnym standardowym kontrolerem pamięci, to jest wiadome, że ulepszone wsparcie ze strony procesorów zapewni w niektórych scenariuszach większą wydajność. Dlatego też firma testuje ją już z nieokreślonym producentem procesorów, ale możemy być pewni, że w grę wchodzi Intel, AMD, lub ARM.

