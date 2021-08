Procesory Intel Alder Lake rozkładają Ryzeny na łopatki w nowych testach

Zanim przejdziemy do tego, jak to procesory Intel Alder Lake świetnie wypadają na tle konkurencji w najnowszych nieoficjalnych i przedpremierowych testach, polecam rzucić okiem na nasze kompendium wiedzy o procesorach Core 12. generacji. Tam znajdziecie szczegółowy opis rdzeni oraz architektury Golden Cove i Gracemont, dzięki czemu jeszcze lepiej poznacie to, o czym tak często się rozpisujemy.

Warto też wspomnieć, że niedawno wyciekły (via Komachi) plany Intela co do procesorów z serii KF, czyli tych odblokowanych i jednocześnie pozbawionych wbudowanego rdzenia graficznego. Na ten moment mamy dostęp wyłącznie do listy, według której na rynku zadebiutuje sześć takich modeli:

Intel Core i9-12900K kontra AMD Ryzen 9 5950X w Geekbench

Zacznijmy może od flagowca rodziny Alder Lake-S. Ten połączy ze sobą 16 rdzeni, z czego połowa będzie tymi opartymi na architekturze Golden Cove (P-Cores), a druga połowa o Gracemont (E-Cores). Ten procesor będzie 125-watowym układem, mogącym pożreć do 468 watów pod obciążeniem, choć niestety w tym teście nie ujawniono jego maksymalnego taktowania, podczas gdy to bazowe wynosiło 3,5 GHz.

Ten test Intel Core i9-12900K w Geekbench jest o tyle ważny, że połączono ten procesor z 32 GB pamięci DDR5 i systemem Windows 11 Pro, który zapewnił działanie technologii Thread Director. Oczywiście nie ma co brać tych wyników, jako ostatecznych przez naturę wycieku, ale najpewniej te mogą być tylko lepsze w oficjalnych testach po premierze.

Procesor uzyskał w dwóch osobnych testach 1834/1893 punktów w przypadku wydajności jednego rdzenia i 17299/17370 przy teście wielowątkowości. To kolejno o ~12% i 3% więcej względem Ryzena 9 5950X. Najbardziej imponuje jednak porównanie wielozadaniowości do flagowego 8-rdzeniowego i9-11900K poprzedniej generacji, bo względem niego nowy flagowiec chwali się 57-procentowym wzrostem wydajności w tych operacjach.

Intel Core i7-12700 kontra Ryzen 7 5800X

Bardziej rozbudowany wyciek dotyczy 12-rdzeniowego (8 P-Core i 4 E-Core) i 20-wątkowego Intel Core i7-12700, a przynajmniej w teorii, bo baza danych Geekbench źle odczytuje jego konfigurację, wspominając, że to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor. Wedle tego wpisu jego zegary wynoszą 2,1 GHz w przypadku taktowania bazowego i 4,8 GHz, jeśli idzie o Boost. Po stronie pamięci patrzymy z kolei na 25-MB pokład pamięci L3, z czego każdy P-Core posiada 2,75 MB, a jeden klaster P-Core 3 MB.

Intel Core i7-12700 doczekał się trzech testów na płycie głównej Q670 w połączeniu z 32 GB nieznanej pamięci i systemem Windows 10 Pro. Najlepsze wyniki opiewają na 1768 punktów w teście jednordzeniowym i 11895 punktów w teście wielordzeniowym. Jeśli więc porównamy te wyniki z kolejno 1671 i 10376 punktami, którymi chwali się główny konkurent w postaci Ryzena 7 5800X, otrzymamy odpowiednio 6 i 15-procentowe wzrosty wydajności.

