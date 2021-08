Dwa procesory Intel Alder Lake przetestowane. Porównanie wydajności zwiastuje sukces

Do bazy danych Geekbench zawitały właśnie dwa procesory Intel Alder Lake i pokazały swoją wydajność, która w porównaniu do konkurencji i odpowiedników z 11. generacji Core jasno wskazuje na potencjał drzemiący w nadchodzących Core 12. generacji. Wprawdzie testowane egzemplarze są zapewne przedprodukcyjne, ale i tak robią wrażenie.

Wydajność Intel Core i9-12900K w Geekbench

Zacznijmy może od procesora, którego uznajemy za flagowy model Alder Lake-S, czyli Intel Core i9-12900K. Ten pojawił się w Geekbench 5 w połączeniu z 32 GB pamięci DDR5-4800, pracując na podstawowym zegarze na poziomie 3,2 GHz i niestety to wszystko, co wiadomo na temat procesora i samej platformy testowej z tego wycieku. Z wcześniejszych nieoficjalnych informacji wynika, że Core i9-12900K połączy w sobie po 8 rdzeni P- i E-Core, zapewniając 24 wątki.

Czytaj też: Oficjalne szczegóły wydajności rdzeni Intel Alder Lake ujawnione

Rozkręci swoje zegary do 5,3 GHz w przypadku 1-2 wydajniejszych rdzeni Golden Cove i do 3,9 GHz przy zaangażowaniu 1-4 rdzeni Gracemont. Tryb Boost z udziałem wszystkich będzie z kolei wynosił kolejno 5 i 3,7 GHz. Niestety nie wiemy, jak wysokie taktowania osiągał dzisiejszy egzemplarz, ale wiemy, że w teście osiągnął 1893 punktów przy operacji jednordzeniowej i 17299 punktów przy tej wielordzeniowej.

Co to oznacza? Sporo, co bezpośrednio wskazują wykresy przygotowane przez serwis Wccftech. Według nich Intel Core i9-12900K przebije wydajnością zarówno poprzednią generację Core, jak i konkurencję, odbierając AMD koronę króla wydajności wielowątkowej. W porównaniu do Intel Core i9-11900K procesor Alder Lake-S oferuje o 2% wyższą wydajność jednordzeniową i 22% wielordzeniową.

Czytaj też: AMD i NVIDIA w opałach? Znamy spekulacyjną wydajność flagowej karty graficznej Intel Arc

Wydajność Intel Core i7-12700 ujawniona również w Geekbench 5

Drugim przetestowanym niedawno procesorem był mniej imponujący Intel Core i7-12700, który wedle wpisu oferuje osiem wysokowydajnych rdzeni P i nieokreśloną dokładnie liczbę rdzeni E. W błąd wprowadza nas odczyt, że ten CPU oferuje 16 wątków, co oznacza, że albo program źle odczytał liczbę wątków, albo ten procesor ma po prostu osiem rdzeni P, pracujących na zegarze bazowym 2,10 GHz i tym boost na poziomie 4,80 GHz.

Czytaj też: Podkręcanie kart graficznych Intel Arc, czyli jak do OC podejdzie Intel?

W teście jednordzeniowym Intel Core i7-12700 z wykorzystaniem 32 GB nieznanej pamięci operacyjnej osiągnął 1595 punktów, a w wielordzeniowym 10170 punktów. Jego poprzednik, i7-11700 chwali się z kolei wydajnością kolejno 1562 i 9309 punktów.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News