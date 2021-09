Debiutuje Redmi 10 Prime. Co oferuje ten budżetowiec?

Rodzina Redmi 10 znów się powiększyła. Zadebiutował bowiem Redmi 10 Prime, kolejny budżetowiec, który jednak ma nas czym zaskoczyć. Sprawdźmy więc jego specyfikację.

Redmi 10 Prime daje wiele, za naprawdę niewielką cenę

Jak na budżetowca przystało, ten nowy smartfon Redmi kosztuje grubo poniżej 1000 zł. Na razie urządzenie zadebiutowało w Indiach, gdzie cena za podstawowy wariant wynosi w przeliczeniu około 650 zł (12499 rupii). Jest to więc naprawdę niewiele jak za to, co ten smartfon może nam zaoferować.

Przede wszystkim napędza go procesor MediaTek Helio G88 ( 2 rdzenie ARM Cortex-A75 2,0 GHz i sześć ARM Cortex-A55 1,8 GHz) wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci LPDDR4x RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej, którą, w razie konieczności, możemy rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Pod tym względem jest więc bardzo przyzwoicie. Tutaj warto wspomnieć, że wymieniona wyżej cena dotyczy wersji 4/64 GB, za 6/128 GB trzeba zapłacić 1499 rupii, co przekłada się na jakieś 750 zł bez podatku.

Ogromną zaletą Redmi 10 Prime jest bateria. Jej pojemność wynosi bowiem 6000 mAh, co zdecydowanie wyróżnia ten model na tle innych budżetowców, które oferują zwykle około 5000 mAh. Niestety ładowanie tak pojemnej baterii będzie przebiegało dość wolno, gdyż obsługuje ona ładowanie z mocą 18 W. ogromna bateria przekłada się na nieco większe, niż w modelu Redmi 10, wymiary – 161,95×75,57×9,56 mm i waga 192 gramów.

Smartfon działa pod kontrolą Androida 11 z MIUI 12.5, czyli najnowszą wersją nakładki Xiaomi. Dzięki temu unikniemy problemów, jakie generowała wersja 12. Warto wspomnieć, że producent zadbał, by na pokładzie nie zabrakło USB-C, dualSIM czy głośników stereo. Niestety, nie uświadczymy tu NFC.

Ekran ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość Full HD+ i odświeżanie obrazu na poziomie 90 Hz, choć warto wspomnieć, że ta funkcja jest adaptacyjna, więc w zależności od użytkowania, odświeżanie może być na poziomie 1-90 Hz. Aparat do selfie ma rozdzielczość 8 Mpix i znajduje się w okrągłym wcięciu. Z tyłu znajdziemy poczwórną konfigurację, z aparatem głównym o rozdzielczości aż 50 Mpix, obiektyw szerokokątny (kąt widzenia 120°) 8 Mpix i dwa „oczka” po 2 Mpix do makro i pomiaru głębi.

Redmi 10 Prime dostępny jest w kolorach: czarnym Phantom Black, niebieskim Bifrost Blue i białym Astral White. Na razie nie wiemy, czy ten model zawita do Polski. Jeśli pojawią się na ten temat jakieś informacje – damy Wam znać!

