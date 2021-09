7 lat wsparcia i dostępności części zamiennych do smartfonów? Tego może chcieć UE

Jak podaje serwis informacyjny Heise Online, niemiecki rząd chce wymóc na Unii Europejskiej wdrożenie dość rygorystycznych przepisów. Miałyby one nakazywać producentom smartfonów znaczne wydłużenie wsparcia zabezpieczeń i dłuższą dostępność części zamiennych do oferowanych przez nich urządzeń.

Dłuższe wsparcie i łatwiejsza możliwość naprawy smartfonów

Tego właśnie chce niemiecki rząd. Serwis Heise Online, podaje, że podczas negocjacji z Komisją Europejską chcą opowiedzieć się za wdrożeniem rygorystycznych przepisów dotyczących smartfonów i tabletów. Ma być to podyktowane troską o środowisko i chęcią zmniejszenia ilości generowanych elektrośmieci. Okres, w którym producent oferowałby aktualizacje zabezpieczeń miałby wynosić 7 lat, przez ten czas również miałby zapewnić części zamienne do swoich urządzeń.

Jest to propozycja znacznego zaostrzenia przepisów, które planuje wprowadzić KE. W obecnej formie, okres wsparcia i dostępności części zamiennych miałby wynosić 5 lat w przypadku smartfonów. W kwestii części do tabletów byłby to okres 6 lat. Dodatkowo, Komisja chce wymusić na producentach ujawnienie cen części zamiennych, które później nie mogłyby być podniesione.

Niemcy jednak idą o krok dalej. Według nich, części zamienne mają być nie tylko łatwo, ale i szybko dostępne. KE chce, by było to pięć dni roboczych, niemiecki rząd uważa, że to nadal za długo, dlatego obiecuje, że tę kwestię „trzeba przedyskutować”.

Dłuższy okres wsparcia smartfonów jest potrzebny

Obecnie, jeśli chodzi o wsparcie dla swoich urządzeń, najlepiej sprawuje się Apple. Firma nie tylko aktualizuje zabezpieczenia, ale również oprogramowanie i to przez około pięć lat. W przypadku smartfonów z Androidem są to zwykle trzy lata wsparcia bezpieczeństwa, choć to też zależy od klasy kupowanego urządzenia. Aktualizacje systemowe dostarczane są (na Androidach) jeszcze krócej.

Już sama propozycja KE, wydłużająca ten okres do 5 lat, sprawi, że liczba elektrośmieci z pewnością się zmniejszy. Obecnie sporo osób odeszło od typowego „wymieniania smartfona co dwa lata”, ale w długim użytkowaniu przeszkadza brak stosownych aktualizacji bezpieczeństwa. W wielu przypadkach to jeden z istotniejszych powodów, dla których wymieniamy urządzenie. Na razie jednak producenci smartfonów niezbyt przychylnie patrzą na plany KE. Ich zdaniem 3 lata wsparcia to idealny okres.

Czy Komisja Europejska przyjmie żądania niemieckiego rządu? Trudno powiedzieć. Ich postulaty znacznie zaostrzyłyby przepisy, a skoro producenci nie chcą zgodzić się na 5 lat, to o 7 w ogóle nie będzie mowy.