Europejska Kia Sportage nowej generacji zadebiutowała

Czekaliście na premierę nowej wersji SUVa od Kii w Europie? To właśnie się doczekaliście, bo piąta już generacja Kia Sportage oficjalnie zadebiutowała w swojej europejskiej wersji, aby lepiej wpisywać się w wymagania i oczekiwania mieszkańców Starego Kontynentu. Jest to o tyle ciekawe, że nigdy wcześniej w całych 28-latach istnienia Sportage na rynku, Kia nie postarała się o wersje specyficzne dla danego regionu.

W europejskiej wersji Kia Sportage nowej generacji doczekała się wielu zmian, aby wpisywać się w inne wymagania

Bez zaskoczenia, europejska Kia Sportage nowej generacji bazuje na platformie N3 Hyundaia, dzięki której firma mogła stworzyć zarówno wariant z długim rozstawem osi, który już w czerwcu trafił na rynek południowokoreański i amerykański, jak i ten dzisiejszy, z krótkim rozstawem osi dla Europy.

Wchodząc w szczegóły, europejska Kia Sportage 5. generacji mierzy 4515 mm długości, a jej rozstaw osi wynosi 2680 mm, czyli te wymiary są o kolejno 85 i 75 mm krótsze względem pierwotnej wersji. Jednak w porównaniu do poprzedniej generacji, Sportage urosło o kolejno 30 i 10 mm, co zapewniło m.in. około 500-litrowy bagażnik, choć ten jest zależny od układu napędowego.

W porównaniu 1:1 mniej okazałe rozmiary rzucą się w oczy od razu i to zwłaszcza przez gruntownie przeprojektowaną boczną karoserię. Dzięki temu zabiegowi Kia poprawiła wygląd, żeby lepiej prezentował się w krótszej wersji. Widać to zwłaszcza po słupku C, który stracił małe okienko, ale producent zmienił też nawet tylny zderzak i zapewnił czarny dach w wersjach GT-Line. Dodatkowo lusterka boczne zostały przeniesione ze słupka A na drzwi, co ma poprawić widoczność i aerodynamikę.

Zmian jest więc od groma i nic dziwnego, bo wedle słów menadżera marki Sportage, Xuana Goha, Kia Sportage w europejskiej wersji, to nie tylko proste skrócenie nadwozia, ale tak naprawdę „inny projekt”, który ma odzwierciedlać zupełnie odmienny samochód. To warto brać z przymrużeniem oka, bo choć Kia postarała się też o zindywidualizowane regionalne strojenie dla podwozia i układu kierowniczego.

Wnętrze i napędy Kia Sportage 2022

Swoją kabinę nowy wariant Sportage dzieli poniekąd z EV6, jeśli idzie o deskę rozdzielczą, na której dominuje zakrzywiony wyświetlacz. Ten składa się z dwóch cyfrowych ekranów (jeden wyświetla zegary, a drugi system infotainment) o przekątnej 12,3 cala, połączonych pod jedną taflą szkła. Wiele kluczowych elementów sterujących jest obsługiwanych za pomocą przycisków dotykowych, które zmieniają funkcje w zależności od wymaganego zadania.

W Europie nowa Kia Sportage będzie oferowana w wersjach napędowych wspomaganych łagodnym systemem hybrydowym, tym tradycyjnym i wersją plug-in. Tak też 1,6-litrowy silnik benzynowy z systemem mild-hybrid wystąpi w wersji o mocy 148 i 178 koni mechanicznych, podczas gdy jego odpowiednik diesla będzie dostępny z mocą 113 i 134 KM.

Możecie też liczyć na jeden wariant hybrydowy z silnikiem 1,6 litra o mocy 227 KM oraz hybrydę typu plug-in o mocy 261 KM, która zapewni do 57 km zasięgu na jednym ładowaniu 13,8 kWh akumulatora.

