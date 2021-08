Elektryczny crossover Renault MeganE na pierwszych zdjęciach szpiegowskich

Już wkrótce Renault ujawni w pełni swój najnowszy samochód, podpadający pod rodzaj BEV (Battery Electric Vehicle). Wyszpiegowany właśnie w testach elektryczny crossover Renault MeganE wprawdzie oficjalnej daty premiery nadal się nie doczekał, ale wiemy, że zadebiutuje już podczas targów IAA w Monachium. Następnie trafi do sprzedaży w następnym roku, ale będzie istniał na rynku razem z obecnym spalinowym Megane przez kilka następnych lat aż do momentu, kiedy Renault całkowicie przejdzie na elektryki.

Dzięki najnowszym zdjęciom szpiegowskim wiemy, jak prezentuje się elektryczny crossover Renault MeganE

Dziś możemy rzucić przedpremierowo okiem na to, jak ten elektryczny crossover Renaulta wygląda w świecie rzeczywistym, a nie na przygotowanych przez specjalistów materiałach marketingowych, prezentujących go w pełnej krasie. Ten model będzie nie tylko ważnym elementem oferty Renaulta w myśl bezemisyjnych układów napędowych, ale też kolejnym „skokiem” dla nazwy Megane, która od 1995 roku doczekała się wydania hatchback, sedan, kombi, minivan, coupe, kabrioleta, SUVa, czy nawet niedawnej nowości, czyli coupe-SUVa.

Poniższe zdjęcia z testów prototypu (via Motor1) zostały uchwycone gdzieś w południowej Europie, kiedy Renault porównywał najwyraźniej MeganE z konkurencją w postaci Volkswagena ID.4, którego widzimy również w kadrze. Względem niego wydaje się zresztą bardziej obły i „bulwiasty”, ale i tak sprawia wrażenie nowoczesnego. Widać to zwłaszcza na przodzie, gdzie zamkniętą konsolę uzupełniają rozbudowane światła z tymi dziennymi rozciągającymi się po bokach w ciekawy sposób.

Jako charakterystyczny crossover o kompaktowych rozmiarach (mogący zostać uznany za pełnowymiarowego hatchbacka) MeganE, dzierżący nowe logo Renault, jest bardzo podobny do Nissana Ariya. Wśród podobnych modeli na rynku wyróżnia się m.in. pochyloną linią dachu, którą wieńczy masywny spojler.

Odbiło się to na dosyć małej tylnej szybie, pod którą rozciąga się malutka wycieraczka i pasek LED, rozciągający się na całej szerokości i łączący światłą tylne. Zauważyć też możemy charakterystyczne dla modeli BEV krótkie zwisy, chowane w nadwoziu elektronicznie wysuwane klamki, które poprawiają aerodynamikę.

Jeśli z kolei idzie o jego możliwości na drodze, biała naklejka na przodzie wskazuje, że ten egzemplarz połączył 160-kilowatowy elektryczny silnik z 60 kWh akumulatorem. Zgadza się to z wcześniejszymi informacjami, wedle których ten model będzie bazował na platformie CMF-EV i wykorzysta silnik elektryczny o mocy 217 koni mechanicznych, który będzie napędzał przednią oś przez maksymalnie 450 km na jednym ładowaniu.

Wnętrze Renault MeganE na zdjęciach w formie zwiastunów

Renault MeganE, to ważny dla marki model, ale to jednocześnie dopiero początek dla rozwoju oferty BEV

Renault Megane E-Tech Electric jest o tyle ważny dla marki, że stanie się pierwszym w 100% elektrycznym modelem Renault na rynkach europejskich. Wypełni ofertę marki dla segmentu C, dołączając do Twingo E-Tech Electric i Zoe, które piastują swoją pozycję w segmencie A i B. To będzie jednak dopiero początek, bo do 2025 roku Renault ma wprowadzić na rynek dokładnie siedem modeli typu BEV, podczas gdy trzy inne będą należeć pod markę Alpine.

