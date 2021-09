Warszawski FabLab z nową siedzibą i wsparciem Orange. Kreatywne miejsce dla każdego

Warszawski FabLab powered by Orange przeniósł się na Pragę. To miejsce, w którym każdy może się wyżyć i wykształcić kreatywnie. Chcesz nauczyć się obsługi frezarki CNC? Wycinarki laserowej? Lutownicy lub drukarki 3D? To miejsce, którego szukasz.

Czym jest FabLab?

Oragany Bluetooth wykonanie z rur PCV, właśnie w FabLabie

FabLab działa w Warszawie od czterech lat. Zorganizował wiele różnego rodzaju szkoleń i warsztatów, w których udział wzięło ponad 5 000 osób.

FabLab jest przestrzenią podzieloną na… strefy twórcze? To powinno być bardzo dobre określenie. Znajdziemy tu m.in. pracownię sitodruku, druku 3D, krawiecką, CNC, elektroniczną, czy audio/video. Skorzystać może z nich dosłownie każdy. Jeśli ktoś nie wiem jak obsłużyć wycinarkę laserową czy frezarkę CNC, może zacząć od warsztatów lub skorzystać z pomocy doświadczonych wolontariuszy.

Nad wszystkim czuwa, działające od 5 lat, stowarzyszenie Robisz.to. Zrzesza ono pasjonatów nowych technologii oraz ekspertów. To oni odpowiadają za propagowanie całej idei Fab.Labu i choć miałem okazję spędzić z nimi tylko kilka chwil, swoją pasją są w stanie zarazić dosłownie tłumy.

FabLab jest wspierany przez Fundację Orange.

FabLab w nowej lokalizacji

Teraz nową siedzibą FabLabu będzie przestrzeń przy ul. Targowej na warszawskiej Pradze. Na uroczystym otwarciu pojawił się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Pracownie znajdują się na parterze oraz w piwnicy budynku i już można się zapisać na organizowane tam szkolenia. Jeszcze w tym tygodniu ruszą zapisy do projektu dla dzieci i młodzieży Akademia projektowania przestrzennego, w trakcie której będzie można nauczyć się projektowania i druku 3D. Dla osób w wieku 16-25 lat przygotowano projekt YoutbLab, wzmacniający kompetencje cyfrowe. Więcej o projektach przeczytacie na stronie internetowej.

Krótka wycieczka po FabLabie

Korzystając z tego, że miałem okazję przejść się po FabLabie, pokaże Wam jak wyglądają poszczególne pracownie.

Stolarnia

Druk laserowy

CNC

Krawiectwo

Audio/Video

Sitodruk

Druk 3D