Huawei wyposaży Muzeum Narodowe w Wi-Fi 6. To pierwszy taki projekt na świecie

Huawei i Muzeum Narodowe nawiązały współpracę, w ramach której chińska firma wyposaży muzeum w hot-spoty z szybkim Wi-Fi 6. To pierwsza taki projekt realizowany przez Huaweia.

Wi-Fi w Muzeum Narodowym. Komu to potrzebne?

Dzięki pokryciu Muzeum Narodowego siecią Wi-Fi zwiedzający będą mogli zrezygnować z tradycyjnych tłumaczy, czy audioprzewodników. To duże ułatwienie, szczególnie w dzisiejszych czasach. Urządzeń nie trzeba będzie stale dezynfekować. Każdy będzie mógł uruchomić niezbędną aplikację w smartfonie i tam skorzystać z pomocy przewodnika lub znaleźć dodatkowe informacje na temat ekspozycji.

W muzeum narodowym pojawi się szybka sieć Wi-Fi 6. Rozprowadzać będą ją specjalne hot-spoty. To nie będą routery, które znamy z naszych domów.

Prace wystartują we wrześniu 2021 roku. Ile potrwają? Ciężko to oszacować, ale do tego zagadnienia zaraz wrócimy.

Kwota, którą Huawei wesprze projekt pozostaje tajemnicą. Choć tajemniczo mogliśmy usłyszeć, że jest wysoka. Obie strony nie ukrywają jednak, że jest to transakcja wiązana. Łukasz Gaweł, dyrektor Muzeum Narodowego, podkreślił, że zależy mu na budowaniu wzajemnych relacji. Muzeum zyska dostęp do technologii, dla Huaweia to rodzaj promocji oraz efektowny zabieg wizerunkowy.

Czytaj też: Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC z płatnościami zbliżeniowymi. Polskie banki już są gotowe

Wi-Fi nie będzie musiało być wykorzystywane tylko do zwiedzenia.

Oczywiście sieć będzie musiała być odpowiednio zabezpieczona. Tak żeby nikt nie rozsyłał za jej pomocą nielegalnych treści. (…) Nie widzę jednak problemu w tym, że do muzeum przyjdzie np. student z Ukrainy, żeby zadzwonić do rodziny, bo jest tu szybki i ogólnodostępny Internet. Jeśli rozniesie się informacja, że mamy tu dobry Internet, ludzie mogą przychodzić. Naszym zadaniem jest zrobić tak, aby tu zostali również z innych powodów i ich do tego zachęcić – powiedział Łukasz Gaweł, dytektor Muzeum Narodowego.

Huawei jeszcze nie realizował takiego projektu. Muzeum Narodowe to wyzwanie

Jak podkreślają przedstawiciele Huaweia, to pierwszy tego typu projekt, jaki realizują na świecie. W całym Muzeum Narodowym trzeba zmieścić w sumie 25 km kabli. To ogromne wyzwanie, bo nie tylko cały budynek jest zabytkiem, ale również znajduje się w nim masa delikatnych eksponatów podlegających specjalnej ochronie.

To powoduje, że zaprojektowanie wszystkiego i sprostanie wymaganiom oraz przepisom stawia kolejne przeszkody. W przypadku normalnego budynku, Huawei zapewne uwinąłby się w ciągu kilku tygodni. Tutaj prace mogą potrwać 6-7 miesięcy.