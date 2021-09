Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC z płatnościami zbliżeniowymi. Polskie banki już są gotowe

Globalna premiera opaski Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC już za nami. Najważniejszą informacją i zarazem nowością jest obsługa płatności zbliżeniowych, która będzie działać również w Polsce. Na start w kilku bankach.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC z płatnościami mobilnymi

Dzisiaj miała miejsce globalna premiera urządzeń Xiaomi, ale my już możemy Wam zdradzić pierwsze szczegóły. Poza trzema smartfonami i tabletem, które trafią do Polski, nad Wisłę zawita też opaska Mi Smart Band 6 NFC. W końcu przyniesie funkcję, na którą wszyscy czekali.

Moduł NFC jest obecny w opaskach Mi Smart Band od 3. generacji. Ale nie w Europie. To dziwne posunięcie, bo płatności mobilne w Chinach nie wykorzystują NFC. Nie mniej, o płatnościach mobilnych opaską mogliśmy zapomnieć.

Mi Smart Band 6 NFC to zmieni. Wariant, który trafi do Polski będzie wyposażony w NFC, a także pozwoli na korzystanie z płatności zbliżeniowych. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie to standard, ale raczej nie Google Pay, a jakieś własne rozwiązanie Xiaomi. Jak udało nam się dowiedzieć, w Polsce już na start obsługę płatności zaoferuje kilka banków. Będzie ona działać wyłącznie z kartami płatniczymi MasterCard.

Specyfikacja Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC bez zmian

Oprócz NFC możliwości Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC nie zmienią się w stosunku do Szóstki. Na miejscu jest pulsometr z pomiarem saturacji krwi, monitorowanie oddechu, krokomierz, wykrywanie snu oraz pomiar stresu. Nowością będzie kompatybilność z asystentem głosowym Amazon Alexa.

Na razie nie wiemy, kiedy Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC pojawi się w Polsce.