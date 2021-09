Test karty graficznej KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium

KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium to karta mająca aspiracje na bycie najlepszą spośród do tej pory przeze mnie testowanych. Czy rzeczywiście uda się jej pokonać konkurencję?

Jak wygląda i co oferuje KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium?

Pudełko jest naprawdę spore i skrywa kilka ciekawych dodatków. Obecny jest kabel ARGB, holder, przedłużacze PCI-E, rękawiczki czy instrukcję. Ten pierwszy służy do synchronizacji podświetlenia karty z płytą główną. Przedłużacze są białe, czyli dopasowane kolorystycznie do karty. Plusem jest też holder, który podtrzyma Wam dosyć ciężką konstrukcję.

Bez wątpienia KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium prezentuje się świetnie. Podświetlenie znajduje się na środkowym wentylatorze, z boku oraz na backplate. Ten ma również wypukłości, które nadają karcie charakteru. Do białego zestawu komputerowego grafika wpasuje się idealnie. Warto też pamiętać, że jest ona świetnie wykonana – nie ma tutaj mowy o oszczędnościach na materiałach. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory, z czego dwa to 102 mm i jeden 92 mm. Nie zabrakło przy tym trybu półpasywnego.

Dokładne wymiary testowanego modelu to 339 x 144 x 68 mm. Musicie mieć więc sporą obudowę, aby bez problemów ją zmieścić. Karta zasilana jest też z trzech złączy 8 pin umieszczonych przy końcu. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W. Dostępne złącza obrazu to 1x HDMI 2.1 oraz 3x DisplayPort. Obok nich producent umieścił przycisk, który wymusza 100% obroty wentylatorów.

Testowany model ma dwa BIOSy – P-Mode i S-Mode. Różnią się one zegarami boost – 1785 Mhz vs 1665 MHz. Testy wydajności przeprowadziłem przy włączonej tej pierwszej opcji, przy której w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 px zanotowałem średnio ok. 1930 MHz. Będzie to więc jedna z najwydajniejszych kart RTX 3080 Ti, które miałem okazję testować. Co więcej jeśli zainstalujecie oprogramowanie to jednym kliknięciem możecie podnieść taktowanie o kolejne 15 MHz.

Wykorzystane sterowniki:

RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080: Nvidia Game Ready 466.47

RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 466.54

RTX 3070 Ti: Nvidia Game Ready 466.61

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-10900K @ 5,1 GHz Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z590 Taichi Pamięć RAM XPG Spectrix D50 4x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Dysk Samsung 970 Evo NVMe 1 TB Zasilacz FSP Aurum PT 1000W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W rozdzielczości 1920 x 1080 wyniki są oczywiście fantastyczne. Karta znajduje się też w większości przypadków na czele rankingu.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości wyniki również są świetne. W każdej z gier możecie liczyć na ponad 60 fps, a sama karta ponownie w większości gier jest na samym szczycie.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości również możecie liczyć na znakomite rezultaty. Karta w większości gier notuje powyżej 60 fps i ponownie jest najwydajniejsza spośród testowanych.

Temperatury

Tak jak wspominałem, w trybie S-Mode mocno spada taktowanie. Widać to także po temperaturach, które znacznie spadają pod obciążeniem.

Głośność

W trybie P-Mode jest dosyć głośno pod obciążeniem. Aczkolwiek konkurencja potarfi być jeszcze słabsza pod tym względem. W S-Mode jest już ciszej, ale nadal nie ma mowy o idealnej ciszy. Ta jest tylko w spoczynku – tutaj wentylatory nie działają. Jeśli wymusicie przyciskiem maksymalną prędkość to głośność wynosi ok. 58 dBA – w takich warunkach ciężko o komfortową pracę.

Pobór mocy

Test KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium w trybie P-Mode pobiera najwięcej mocy spośród testowanych modeli. W S-Mode znacznie on spada, ale jest to spodziewany efekt.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem poprzez program MSI Afterburner. Udało mi się ją podkręcić o 100 MHz na rdzeniu oraz 112 MHz na pamięciach. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie też średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność i pobór mocy.

Średnia wydajność

Karta jest bez wątpienia najwydajniejsza w zestawieniu. Przewaga nad modelem Asusa nie jest duża, ale jednak pozwoliła karcie KFA2 na zajęcie pierwszego miejsca na wykresach. Bez wątpienia więc karta świetnie sprawdzi się w rozdzielczości 4K i ciężko będzie o wydajniejszy model RTX 3080 Ti.

Test KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium – podsumowanie

Ceny kart graficznych są nadal bardzo wysokie, więc tutaj nie ma mowy o uzyskaniu ceny sugerowanej. KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium będzie na pewno jednym z najdroższych modeli, a aktualnie ich ceny potrafią ciągle przekraczać 10000 zł. Jeśli jednak szukacie jednej z najlepszych wersji RTX 3080 Ti to zdecydowanie warto zainteresować się omawianym modelem.

Grafika świetnie wygląda i znakomicie sprawdzi się w białych zestawach komputerowych. Jest też fantastycznie wykonana i nie ma tutaj mowy o żadnych oszczędnościach. Karta w testach wypadła znakomicie i jest to najwydajniejszy model RTX 3080 Ti w naszym zestawieniu. Karta świetnie więc sprawdzi się nawet w rozdzielczości 3840 x 2160. karta w trybie P-Mode jest dosyć głośna, ale ma tryb półpasywny. Jest też tryb S-Mode, ale tutaj znacznie spadnie taktowanie. Grafikę można też podkręcić i zyskać kilka fps więcej w grach.

KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium jest więc najlepszym modelem RTX 3080 Ti z chłodzeniem powietrzem, jaki miałem okazję testować. Z przyjemnością więc przyznaję jej kilka odznaczeń.

