LMXT, czyli idealny powietrzny tankowiec dla Sił Powietrznych USA

Amerykańskie Siły Powietrzne mają obecnie spory problem z latającymi tankowcami. Planują już wycofanie floty KC-135 na 2025 rok i choć zareagowały na to znacznie wcześniej wybierając w ramach programu KC-X – KC-46 Boeinga na jego zastępstwo, to nie obyło się bez problemów. Tak dużych, że finalnie wojsko może sięgnąć po coś zupełnie innego. Tutaj do gry wchodzi LMXT, jako wręcz idealny powietrzny tankowiec dla lotnictwa USA.

Lockheed Martin zaprezentował LMXT, jako idealny powietrzny tankowiec dla Sił Powietrznych USA

Obecnie załogowe tankowce są dla Sił Powietrznych USA koniecznością. Chcą bowiem czegoś lepszego i… pozbawionego człowieka na pokładzie. Rzeczywiście prace nad automatycznymi, bezzałogowymi aparatami latającymi (dronami) w tej roli może i posuwają się ciągle naprzód, ale ich wykorzystanie w praktyce ciągle jest odległe. Dlatego wojsko musi znaleźć szybko zastępstwo nie tylko dla KC-135, ale też pierwotnego następcy tego powietrznego tankowca – Boeinga KC-36.

Lockheed Martin ewidentnie próbuje wkraść się w łaski Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych swoim LMXT, który jest zapowiadany jako rozwiązanie wszystkich problemów amerykańskiego lotnictwa. Nazwany po prostu mianem Lockheed Martin Next Tanker (w tłumaczeniu Następny Powietrzny Tankowiec Lockheed Martina) bazuje na sprawdzonym Airbusie A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), którego stosownie ulepszono i zmodernizowano. Oczywiście tak, aby lepiej spełniał wymogi Sił Powietrznych USA.

W rzeczywistości A330 MRTT jest wykorzystywany obecnie przez 13 krajów i w przestworzach realizował do tej pory swoją pracę tankowania innych samolotów przez ponad 250 000 godzin. Zapewne trudno o lepsze potwierdzenie jego niezawodności i możliwości, które sprowadzają się do lotu z 123 241 kilogramami paliwa przez prawie 20 godzin na jednym tankowaniu.

Już teraz LMXT, jako ten idealny powietrzny tankowiec, jest wyposażony w osprzęt, umożliwiający tankowanie szerokiej gamy amerykańskich myśliwców (m.in. F-35, F-22, F -16, F-15, A-10, C-17). Z kolei dzięki systemowi Joint All Domain Command and Control (JADC2), firma zapewni LMXT rozbudowany system kamer i wizji, a na dodatek pierwszy na świecie, w pełni automatyczny, wysięgnik do tankowania w locie (A3R). Ogłosiła, że nawet jest w stanie budować ten powietrzny tankowiec od podstaw na terenie USA.