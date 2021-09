Sojusz AUKUS zapewni pierwsze nuklearne okręty podwodne Australii

Dowiedzieliśmy się 15 września 2021 roku, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia ogłosiły nową umowę o współpracy obronnej. Mowa o sojuszu AUKUS, który przede wszystkim zapewni nuklearne okręty podwodne Australii.

Australię z każdej strony otaczają szerokie wody. Dlatego też RAN musi mieć dostęp do nowoczesnej floty

To swoista pomoc państwu, dzięki której to będzie w stanie zbudować woje własne okręty podwodne o napędzie nuklearnym z konwencjonalną bronią. Czas najwyższy. Australię otacza przecież z każdej strony wodny bezkres, co otwiera furtkę do morskich blokad i ataków ze strony wrogich flot. W tego typu walce okręty podwodne są kluczowe, a niestety państwo nie chwali się aż tak okazałą flotą okrętów tego typu, choć korzysta z nich od ponad wieku, odką oddała na służbę HMAS AE1 w 1914 roku.

Czytaj też: Śmigłowiec Defiant X zapowiada się na idealnego zastępcę Black Hawka

Na dodatek obecnie eksploatowane sześć okrętów podwodnych klasy Collins (zdjęcie powyżej) są na służbie od 1996 roku i powoli zbliża się kres ich planowanej eksploatacji (do końca 2026 roku). Do tej pory flota australijskiej marnarki wojennej (RAN – Royal Australian Navy) nie miała też na służbie żadnego okrętu napędzanego potęgą atomu (obecnie stosowane są hybrydami z dieslem w roli głównej).

Te pierwsze nuklearne okręty podwodne Australii będą wyjątkowe nie tylko dla kraju, ale też podejścia USA do dzielenia się technologią

W 2016 roku ogłoszono zastępstwo okrętów klasy Collins projektem francuskim, ale najwyraźniej zaszły w kwestii tego zmiany. Niestety ogólny projekt sojuszu AUKUS jest obecnie okraszony tajemnicą, bo sam program budowy tych okrętów jest wciąż w powijakach. Wiemy jednak, że te pierwsze nuklearne okręty podwodne Australii będą konstruowane w Adelajdzie w Australii Południowej przy pomocy USA i Wielkiej Brytanii.

Czytaj też: Korea Północna przetestowała nowy wariant nuklearnego pocisku manewrującego dalekiego zasięgu

Ponoć w grę ma wejść osiem okrętów podwodnych i każdy z nich będzie napędzany reaktorem jądrowym. Podkreślono jednocześnie, że uzbrojone zostaną w wyłącznie konwencjonalne bronie, a nie te nuklearne. Scott Morrison, premier państwa jasno podkreślił, że Australia nie zdobędzie broni jądrowej, nie będzie budować cywilnych reaktorów jądrowych i że kraj będzie przestrzegać swoich zobowiązań dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

Cały sojusz jest na swój sposób wyjątkowy, bo będzie to pierwszy raz, kiedy Stany Zjednoczone podzielą się technologią napędu jądrowego od 1958 roku. Jednak na ten moment nie jest jasne, ile wsparcia technicznego Australia otrzyma od USA, ponieważ może i nie ma cywilnych reaktorów jądrowych, ale ma aktywny sektor fizyki jądrowej i reaktory badawcze.

Czytaj też: Co zrobić z rozbitym owocem najdroższego programu w historii Pentagonu? Los zniszczonego myśliwca F-35 nie jest aż taki zły

Na te pytania odpowiedzi przyniesie przyszłość, bo w ciągu najbliższych 18 miesięcy zostanie przeprowadzona wstępna ocena projektu, a program konstrukcji okrętów potrwa co najmniej dekadę i obejmie rozwój infrastruktury i umiejętności niezbędnych do wsparcia budowy takich okrętów podwodnych w kraju.