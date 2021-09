Co powiecie na własnego robopsa w przystępnej cenie? Sprawdźcie co oferuje Mini Pupper

Zapewne kiedy pada hasło „pies-robot”, od razu macie przed oczami czworonożnego robota Spot od firmy Boston Dynamics. Jednak dostanie go we własne ręce wymaga nie tylko ogromnego budżetu (prawie 300000 zł), ale też przekonania firmy do tego, że go potrzebujecie. Mini Pupper jest odpowiedzią na te wyzwania, bo odpowiedzialna za niego firma MangDang ewidentnie chce, żeby każdy zainteresowany mógł sięgnąć po własnego robopsa.

Na ten moment zakup robopsa Mini Pupper nie jest możliwy bezpośrednio, ale każdy chętny może zamówić go w ramach kampanii na Kickstarterze z planem zrealizowania wysyłek na cały świat w listopadzie bieżącego roku. To, że firma MangDang z Hongkongu nie zawiedzie wspierających, jest raczej pewne, bo ma na karku nie tylko trochę doświadczenia, ale też sukces. Trudno bowiem określić inaczej wynik kampanii, w ramach której zgarnęła od ponad 260 osób łącznie ponad pół miliona złotych z wymaganych 40000 zł do rozpoczęcia produkcji.

Czym jest robopies Mini Pupper od MangDang?

Najważniejsze w przypadku tego typu robopsów jest zdecydowanie to, że nie są one zwyczajnymi zabawkami. To przede wszystkim sprzęty utylitarne (zwłaszcza w przypadku Spota) i edukacyjne, mające rozwijać programistyczne doświadczenie użytkowników oraz konstruktorów. Nie ważne, czy mówimy tutaj o Spocie za setki tysięcy złotych, czy Mini Pupperze do kupienia w ramach pełnego zestawu za około 1900 złotych.

Mini Pupper zawdzięcza swoją nazwę oczywiście rozmiarom, bo mierzy 209 mm długości, 109 mm szerokości i 165 mm wysokości. Waży z kolei zaledwie 560 gramów, choć na pokładzie ma całą masę dobra, bo pokaźny 800 mAh akumulator o wytrzymałości około 25 minut po półgodzinnym ładowaniu, czy zintegrowany komputer pokładowy Raspberry Pi 4B. Elektroniczne siłowniki zapewniają mu aż 12 poziomów swobody, dzięki czemu ten robopies może płynnie chodzić, skakać, czy biec, jak również zapewne tańczyć.

Wszystko to opakowano w żółtą obudowę z tworzywa sztucznego, którą uzupełniono niewielkim programowalnym ekranem LCD. Użytkownicy mogą jednak wyposażać swojego Mini Pupper w inne sprzęty firm trzecich pokroju kamer, czy czujników, aby jeszcze bardziej rozwinąć jego możliwości zarówno w trybie zdalnego sterowania, jak i narzucenia instrukcji z góry.