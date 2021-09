Odświeżony Ford Focus wyszpiegowany. Spójrzcie na zdjęcia sedana po lifcie

Mamy dla Was kolejne zdjęcia szpiegowskie z udziałem nadchodzącego Focusa w formie sedana po lekkim liftingu. Jak na ten moment prezentuje się odświeżony Ford Focus? Pytanie na to uzyskacie poniżej.

Oficjalny Ford Focus ST Edition i odświeżone kombi na zdjęciach szpiegowskich

Wcześniej warto jednak przypomnieć, że niedawno Focus doczekał się premiery nowej wersji. Mowa o modelu Ford Focus ST Edition, czyli podkręconym hatchbacku w nowej specjalnej edycji z szeregiem ulepszeń mechanicznych. Te zrealizowano po wielu testach na prawdziwych torach wyścigowych (głównie Nurburgring), aby zapewnić światu ponoć „najbardziej zwinnego Focusa w historii”.

Jest to też zapewne pomysł producenta na pozbycie się dotychczasowych modeli, jako że jego odświeżenie nadchodzi wielkimi krokami. Jak wielkimi? Debiutu oczekujemy w nadchodzących miesiącach, a coraz częściej pojawiające się prototypy na drogach tylko to potwierdzają. Poniżej możecie rzucić okiem na wcześniej wyszpiegowany wariant kombi, który zapewne będzie towarzyszył sedanowi podczas premiery.

Odświeżony Ford Focus sedan na zdjęciach szpiegowskich

Wedle serwisu Motor1, który udostępnił zdjęcia tego odświeżonego Focusa w formie sedana, ten prototyp został sfotografowany w Belgii z kamuflażem maskującym większość przedniej sekcji nadwozia. Pod nim ukrywają się dopieszczone przednie reflektory, które w przypadku tego egzemplarza sięgnęły po technologię LED. To z kolei oznacza, że to prototyp wariantu z wyższej półki, co ujawnia też sama osłona chłodnicy., czy przykuwające wzrok dwukolorowe felgi.

Boczne panele nadwozia nie uległy zmianie, ale przechodząc na tył, zauważymy obecność kamuflażu na pokrywie bagażnika i części błotników. W tej części zmiany ewidentnie obejmują nową grafikę tylnych świateł… i to tak naprawdę wszystko, co widać po tym zakamuflowanym modelu. Kabina pozostaje tajemnicą, ale niektóre zdjęcia pozwalają nam zajrzeć do niej i ujrzeć najpewniej większy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego. Tam zresztą spodziewamy się też aktualizowanego oprogramowania informacyjno-rozrywkowego, lepszych materiałów i nowych opcji wykończenia.

Chociaż to jak wróżenie z fusów, Ford nie powinien zmienić oferty układów napędowych w odświeżonych Focusach i przenieść do nich już te doskonale znane. Pozostanie tym samym zapewne przy benzynowych jednostkach EcoBoost o pojemności 1,0 i 1,5 litra, a także silników wysokoprężnych EcoBlue o pojemności 1,5 i 2,0 litra.