Premiery IAA Mobility 2021: Dacia Jogger, Renault Megane E-Tech, Ora Cat i Porsche Mission R

W poprzednim wpisie na temat tego, co na na targach IAA Mobility 2021 pokazał Mercedes, BMW i Volkswagen, skupiliśmy się na niemieckich producentach samochodów głównie „dla mas”. Dziś z kolei uzupełniamy tamtejsze zestawienie konceptem Porsche Mission R, kolejną przystępną cenowo Dacią, elektrycznym Megane E-Tech Renaulta i niszowym producentem Ora i jego europejskim modelem Cat.

Premiera konceptu Porsche Mission R

Zacznijmy może od tego, co pozostanie tylko w sferze marzeń i na papierze, bo Porsche na ten moment nawet nie myśli o produkcji swojego konceptu Mission R. To pierwszy elektryczny wyścigowy samochód marki, będący wizją tego, jak mógłby wyglądać BEV Porsche specjalnie na tor wyścigowy, który dbałość o naturę przejawiałby nawet w kwestii ekologicznych materiałów.

Mission R mierzy tylko 1190 mm wysokości, 4326 mm długości i 1990 mm szerokości. Jego nadwozie powstało z wykorzystaniem tworzywa sztucznego wzmocnionego naturalnymi włóknami, a konstrukcja kabiny z materiału kompozytowego z włókna węglowego. Po stronie napędu w grę wchodzą silniki elektryczne nowej generacji o łącznej mocy szczytowej 1087 koni mechanicznych (800 kilowatów) i mocy nominalnej na poziomie 680 KM (500 kW).

Po stronie osiągów napęd na wszystkie koła zapewnia koncepcji Porsche Mission R sprint od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,5 sekundy, podczas gdy prędkość maksymalna wynosi 300 km/h. Układ napędowy bazuje na 900-voltowej technologii, co sprawia, że chłodzone olejem akumulatory można naładować do 75% w zaledwie 15 minut.

Premiera Renault Megane E-Tech Electric. Sprzedaż ruszy w lutym

Pozostając w elektrycznych, ale już realistycznych klimatach, warto rzucić okiem na produkcyjną wersję elektrycznego crossovera Renaulta w postaci Megane E-Tech Electric. Ten jeździ na 20-calowych felgach, mierzy 1,5 metra wysokości, 4,21 metra długości i 2,7 metra szerokości przy wadze 1624 kg. Bazuje z kolei na modularnej platformie CMF-EV, na której znalazło się ewidentnie nowoczesne nadwozie z ukrytymi klamkami.

Wewnątrz Megane E-Tech połączono 12,3-calowy ekran za kierownicą, któremu towarzyszy 12-calowy ekran dotykowy do systemu infotainment w droższych wersjach. Wspomniana platforma CMF-EV pozwala łączyć 96-kW/250 Nm lub 160-kW/300 Nm silnik elektryczny z 40 lub 60 kWh akumulatorem o zasięgu kolejno 300 i 470 km. Po stronie osiągów mocniejsza wersja rozpędza się do setki w 7,4 sekundy, a maksymalną prędkość osiąga na poziomie 160 km/h.

Premiera Ora Cat – słyszeliście o tym producencie?

Firma Ora z Chin niespodziewanie wpadła na targi IAA Mobility 2021 ze swoim samochodem Cat, którego sprzedaje obecnie na swoim rodzimym rynku. Cat będzie pierwszym modelem Ora w Europie, który trafi do klientów ponoć jeszcze w tym roku. Niestety na ten moment nie wiemy, co dokładnie zaoferuje, bo producent zwyczajnie nie ujawnił informacji na temat wersji europejskiej.

Może to jednak sugerować, że zmian względem pierwotnej wersji nie będzie, a jeśli tak, Ora Cat zaoferuje 107-kW silnik o 210-Nm momencie obrotowym, który napędza przednie koła. Czerpie przy tym moc z nieznanego akumulatora o zasięgu 400 km na jednym ładowaniu. Nie jest źle, ale najwięcej efektu „wow” robi wyposażenie na czele z 360-stopniową kamerą.

Publiczna premiera Dacia Jogger

Zestawienie kończymy tradycyjnym spalinowym samochodem, który premierę wprawdzie zaliczył, ale teraz pojawił się po raz pierwszy publicznie. To najnowsza Dacia Jogger, na której zamówienia będzie można składać od listopada. Wiemy, że ten model będzie dostępny w konfiguracjach pięcio- i siedmioosobowych, oferując „najlepszy stosunek ceny do miejsc”.

W standardzie Jogger nie rozpieści aż tak, bo porzuci m.in. system infotainment w formie tabletu na rzecz uchwytu na telefon, ale jednocześnie zapewni automatyczne reflektory i wycieraczki, ogranicznik prędkości oraz przyciski sterujące zamontowane na kierownicy. A co w kwestii napędów?

Dacia Jogger będzie dostępny wyłącznie z silnikami benzynowymi (TCe 110) i LPG (TCe 100 LPG). Klienci mogą liczyć na nowy trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,0 litra i mocy 110 koni mechanicznych (81 kilowatów) w połączeniu z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Nie zabraknie też układu napędowego w wersji LPG, łączący 40-litrowy zbiornik gazu z 50-litrowym bakiem, zapewniając zasięg około 1000 km.