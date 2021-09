Nowa Dacia Duster. Znamy szczegóły i ceny Dustera po liftingu

Dowiedzieliśmy się wszystkiego na temat odświeżonego Dustera, co obejmuje nie tylko szczegóły co do specyfikacji i zmian, ale też ceny na polskim rynku. Tak się bowiem składa, że nowa Dacia Duster jest już do kupienia, a zamówienia ruszyły już we wrześniu.

Odświeżenie Dacia Duster 2022. Stylistycznych zmian jest niewiele, ale lifting co nieco poprawił

Zacznijmy może od tego, że w szybkim rzucie oka na nowy i starszy model tego SUVa, którego historia zaczęła się w 2010 roku, trudno dostrzec specjalne różnice. To, co najbardziej przyciąga wzrok (przednia konsola) zmieniła się tylko delikatnie, sięgając po nowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej w kształcie litery Y i muśniętą wietrzykiem zmian chłodnicę.

Czytaj też: Jak tęczowe znaki drogowe pomogą autonomicznym samochodom?

Dacia Duster 2022

Dacia Duster 2019

Opór powietrza jest zresztą dla Dacia Duster 2022 łatwiejszy do przełknięcia, bo firma skupiła się na poprawie jego aerodynamiki głównie przez nowy kształt tylnego spojlera i nowe 17-calowe felgi. Warto podkreślić, że ten model jest jednocześnie pierwszym samochodem Dacii wyposażonym w kierunkowskazy przednie z diodami LED i ciągle zachowuje swoje terenowe możliwości z 217-mm prześwitem w wersji z napędem na 2 koła i 214-mm w wersji z napędem na cztery, który zyskuje rozbudowany system 4×4 Monitor.

Czytaj też: Elektryczny crossover Renault MeganE na pierwszych zdjęciach szpiegowskich

Wewnątrz z kolei nowa Dacia Duster zyskała bardziej przyjazne wnętrze z nową tapicerką, zagłówkami i wysoką środkową konsolą z dużym przesuwnym podłokietnikiem. Przed kierowcą znajduje się teraz 8-calowy ekran dotykowy w standardzie z zestawem tradycyjnych analogowych zegarów za kierownicą. System infotainment występuje w wersji Media Display, zapewniając 6-głośników, radio DAB, Bluetooth, dwa porty USB, wsparcie przewodowego Apple CarPlay i Android Auto, co system Media Nav wzbogaca o pokładową nawigację i bezprzewodowe klonowanie smartfonu.

Największe zmiany zaszły pod maską, czyli napędy Dacia Duster 2022

Nowa Dacia Duster jest dostępna z łącznie sześcioma turbodoładowanymi silnikami, bo jednym silnikiem wysokoprężnym dCI 115 (155 KM), silnikami benzynowymi TCe 90, 130, 150 (o mocy kolejno 90, 130 i 150 KM) i silnikiem z fabrycznie zainstalowaną instalacją LPG, czyli TCe 100 LPG (moc 100 KM przy pracy na LPG i 90 na paliwie). Wszystkie są podłączone do 6-biegowej manualnej skrzyni biegów z wyjątkiem silnika TCe 150 w wersji 4×2, który sięga po 6-stopniowy automat EDC.

Czytaj też: Jesteś zajęty, a twój autonomiczny samochód ma problem? Spokojnie, poczeka

Najszybszą wersją Dacia Duster 2022 jest ta wyposażona w silnik benzynowy TCe 150 z automatyczną skrzynią biegów, która zapewnia 150 KM i 250 Nm momentu obrotowego. Do setki rozpędza się on w 9,7 sekundy, a maksymalnie dobija do 199 km/h.

Ceny i wersje Dacia Duster 2022

W tym roczniku Dacia Duster występuje w czterech wariantach: Access, Essential, Comfort i Prestige, których cena zaczyna się od 49900 i kończ na 85500 zł. Te są w pewnym stopniu powiązane z wyborem silników, ale pakiet Prestige, zapewniający m.in. bardziej elegancki wygląd, podgrzewane siedzenia, system HDC w wersji z napędem 4×4, czy możliwość dokupienia systemu Multiview Camera za 1100 zł.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News