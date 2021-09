Bardziej niszczycielskie rosyjskie fregaty nadchodzą. Znamy datę rozpoczęcia produkcji pierwszej fregaty projektu 22350M

Możecie kojarzyć rosyjskie fregaty projektu 22350, bo dwie z nich (Admirał Gorshkov i Admirał Kasatonov) już są na służbie, ale jeśli śledzicie ich historię, to z pewnością wiecie, że już od 2014 roku Rosja planuje fregaty projektu 22350M. Mówiąc w skrócie, te miały być i nadal mają być jeszcze bardziej niszczycielskie i zaawansowane. Jednak lata mijają, ich ciągle nie ma i wygląda na to, że nie zmieni się to zbyt szybko, bo wedle najnowszych planów konstrukcja pierwszej fregaty projektu 22350M ruszy w 2024 roku.

Fregaty projektu 22350M, czyli jeszcze bardziej niszczycielskie 22350

Obecnie rosyjskie stocznie mierzą się ciągle z produkcją sześciu kolejnych fregat projektu 22350, ale każda z nich i to bez wyjątku, będzie chować się w cieniu fregat projektu 22350M. Nie bez powodu zresztą nazywa się je potocznie mianem „Super Gorshkov”. Względem podstawowej wersji posiadają powiększony kadłub o zwiększonej wyporności do 8000 ton, maszt piramidalny i 120 wyrzutni pionowego startu (VLS).

Czytaj też: Ile bombowców B-21 Raider właśnie powstaje? Mamy nowe informacje

W przypadku samych wyrzutni mowa o solidnym wzroście, bo w podstawowej wersji fregaty do gry wchodzi 72 wyrzutni. Te mają być zdolne do wystrzeliwania do 48 pocisków Kalibr, Oniks i Zircon, z czego te ostatnie są najpewniej najgroźniejsze, bo kiedy powstaną i trafią na służbę, zapewnią Rosji hipersoniczne przeciwokrętowe pociski manewrujące. To jednak nie zamknie ich arsenału, bo nowe fregaty mają być wyposażone jeszcze w m.in. morski system rakietowy woda-powietrze Poliment-Redut z maksymalnie 100 pociskami, systemy przeciw okrętom podwodnym i systemy torpedowe.

Kiedy Rosja doczeka się swojej pierwszej fregaty projektu 22350M?

Innymi słowy, te bardziej niszczycielskie rosyjskie fregaty projektu 22350M będą uzbrojone aż po zęby, ale ich wejście na służbę jest odległe. Dziś dzięki TASS (via Naval News), czyli rosyjskiej agencji prasowej, dowiedzieliśmy się, że wedle Vladimira Korolyova, czyli zastępcy dyrektora generalnego ds. przemysłu stoczniowego United Shipbuilding Corporation (USC), obecnie trwają prace nad projektem technicznym fregaty projektu 22350M. Ich zakończenie zaplanowano na 2023 rok.

Czytaj też: LMXT, czyli idealny powietrzny tankowiec dla Sił Powietrznych USA

Rozumiemy, że Marynarka Wojenna potrzebuje nowoczesnej fregaty o dużej wyporności i uzbrojeniu. Sprawa jest aktywnie dyskutowana przez Ministerstwo Obrony. – powiedział Vladimir Korolyov.

Czytaj też: Nowe pociski dla Australii. Kraj dozbraja się dzięki sojuszowi AUKUS

Dokładnie rok później, czyli w 2024 roku, ruszą prace nad nimi w stoczni, co oznacza położenie stępki pod pierwszą fregatę z tej rodziny. W planach jest stworzenie aż 12 fregat projektu 22350M, więc ich wejście na służbę będzie zapewne ściśle powiązane z tym, jak będzie przebiegać produkcja tej wyjątkowej pierwszej.