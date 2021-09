Trwają prace nad UVSat. Ten polski satelita zacznie obserwować kosmos w ultrafiolecie

Firma Creotech już oficjalnie realizuje prace nad UVSat. Będzie to wyjątkowy dla polskich astronomów satelita, który po wystrzeleniu na orbitę zacznie obserwować kosmos w ultrafiolecie. Na to jednak jeszcze trochę poczekamy, ale będzie warto, bo finalnie wysiłek doprowadzi do powstania wyjątkowego polskiego systemu satelitarnego przeznaczonego do obserwacji w zakresie ultrafioletu (UV).

W ciągu następnych trzech lat na orbitę zostanie wzniesiona polski satelita UVSat, jako trzeci po satelicie Lem oraz Heweliusz

29 sierpnia bieżącego roku umowa między firmą Creotech Instruments S.A. z Piaseczna, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika ustanowiła jasny cel współpracy między tą trójką. Stworzone na mocy tej umowy konsorcjum będzie finansowane z m.in. Krajowego Programu Kosmicznego i jasno wskazało to, za co będzie odpowiadać każdy z podmiotów.

Tak też Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika odpowiedzialne jest za cześć naukową projektu, Centrum Badań Kosmicznych PAN odpowiada za opracowanie i wyprodukowanie instrumentu naukowego dla satelity, a Creotech Instruments S.A. za finalne dostarczenie platformy satelitarnej dla misji. Ma to mieć miejsce do trzech następnych lat, bo tyle ma zająć temu trio wystrzelenie UVSat o wadze 40 kilogramów na orbitę.

W rzeczywistości UVSat ma już poniekąd na karku 5 lat. To wtedy przeprowadzono pierwsze prace studyjne nad koncepcją misji kosmicznej z udziałem tego satelity, który dostarczy polskiemu środowisku astronomów możliwości realizacji niezależnej, krajowej misji kosmicznej o dużym potencjale badawczym. Obserwując galaktykę w widmie nadfioletowym, będzie w stanie pozwolić specjalistom na dokładne zbadanie gwiazd, egzoplanet, czy zjawisk aktywności czarnych dziur.

Na początku 2020 roku koncepcja realizacji misji UVSat-a uzyskała pozytywną rekomendację zespołu doradczego powołanego zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym została wpisana na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej (znalazło się na niej 70 projektów z różnych dziedzin, a UVSat jest jedynym satelitą umieszczonym na mapie). W lipcu 2021 roku ruszyły natomiast konsultacje publiczne Krajowego Programu Kosmicznego, który jest przygotowywany przez Polską Agencję Kosmiczną. Wśród wymienionych w programie działań znajduje się m.in. budowa mikrosatelity przeznaczonego do celów naukowych. – czytamy w ogłoszeniu. Informacja prasowa.

Finalnie UVSat ma dostarczać dane przez około 5 lat i z nich będą korzystać polscy i zagraniczni astronomowie. Stanie się jednocześnie najważniejszym narzędziem polskiej astronomii obserwacyjnej w latach 20-tych XXI wieku, a firmie Creotech pozwoli poczynić kolejny krok we wdrożeniu autorskiej platformy mikrosatelitarnej HyperSat.