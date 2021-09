Qualcomm ujawnił aptX Lossless. Ten ulepszony kodek aptX zwiększy jakość słuchawek Bluetooth

Technologie bezprzewodowe rozwijają się może nie tak bardzo jak kiedyś, bo osiągnęliśmy już w nich satysfakcjonujący większość konsumentów poziom, ale dla tych najbardziej wymagających firmy pracują nad jeszcze lepszymi rozwiązaniami. Przykładem tego dążenia jest firma Qualcomm, która właśnie pochwaliła się kodekiem aptX Lossless, czyli rozszerzeniem aptX Adaptive.

Jeśli charakterystyka rozszerzenia .flac plików dźwiękowych jest Wam znana i wiecie, co dokładnie oznaczają wzmianki o 16-bitowej rozdzielczości czy 44.1 kHz częstotliwości próbkowania utworu, to i kwestia bezstratnej kompresji nie jest dla Was zapewne tajemnicą. Podobnie zresztą, jak ten ulepszony kodek aptX w myśl nowej wersji aptX Lossless

Wiadomo, że te kwestie poruszają głównie wymagający pod kątem jakości audio konsumenci, co potwierdza fakt, że zaledwie rok temu tylko Tidal oferował bezstratne utwory muzyczne w streamingu. Teraz dołączył do tego Apple i wkrótce tak samo postąpi Spotify, co jasno wskazuje, że sfera wsłuchiwania się w bezstratną muzykę szybko rośnie na popularności.

Qualcomm postanowił zawalczyć z m.in. technologią LDAC od Sony, ujawniając kodek aptX Lossless

Problem pojawi się dopiero wtedy, kiedy po stronie software wszystko gra, ale nie możemy sprawdzić, jak dokładnie, bo nie mamy stosownego sprzętu. Wnoszę, że większość z Was nie słucha muzyki z telefonu, wykorzystując do tego przetwornik DAC podpinany pod USB i przewodowe słuchawki. Zamiast tego stawia na standardową jakość słuchawek Bluetooth, ale dzięki firmie Qualcomm i jej kodekowi aptX Lossless, to zdecydowanie się zmieni. Jak nie dziś, to w bliższej przyszłości, bo to ciągle nisza, co potwierdzają technologie LDAC i DSEE od Sony.

Qualcomm ujawnił swój bezstratny kodek dla słuchawek bezprzewodowych, dzięki któremu w idealnych warunkach można osiągnąć „po Bluetooth” jakość rodem z płyt CD, czyli 16-bitów i 44,1 kHz. Firma dokonała tego ponoć poprzez ulepszenie technologii Bluetooth High Speed ​​Link, która zapewniła wymaganą przepustowość danych do bezprzewodowego przesyłania strumieniowego bezstratnego utworu (1 Mb/s). Wprawdzie muzyka z płyt CD zwykle posiada sampling na poziomie 1,4 Mb/s, to tę lukę Qualcomm załatał poprzez bezstratną kompresję.

Jednak nowy kodek jest nieco bardziej elastyczny i oferuje również opcję kompresji sygnału do 24-bitowej jakości 96 kHz. Zmian między trybami dokonywać możemy manualnie, ale najczęściej pozwolimy działać samemu kodekowi, który automatycznie przełączy się na ten pierwszy, gdy wykryje bezstratne źródło dźwięku, czyli np. utwór zapisany w formacie .flac.

Chociaż nowe smartfony czy tablety z układami SoC Snapdragon już posiadają wbudowane kodeki aptX, to te nie wystarczą, żeby aptX Lossless działał. Do tego wymagane są również słuchawki i wedle Qualcomma, pierwszy model kompatybilny z ulepszonym kodekiem pojawi się na rynku na początku 2022 roku.

