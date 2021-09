W jeden miesiąc na Marsa. Rakieta plazmowa Vasimr VX-200SS i teoretyczne 197950 km/h

Mająca swoją siedzibę na Kostaryce firma Ad Astra Rocket Company ogłosiła, że jej rakieta plazmowa Vasimr VX-200SS o mocy 80 kW zaliczyła rekordowy 88-godzinny test wytrzymałościowy. Przeprowadzono go w laboratorium firmy w Teksasie i choć same 80 kW nie imponuje, to w rzeczywistości ten sprawdzian ustanowił nowy rekord wytrzymałości w napędzie elektrycznym o dużej mocy. Jeśli dalej nie jesteście zachęceni, to musicie wiedzieć jedno – ta rakieta w przyszłości może umożliwić podróże jeden miesiąc na Marsa.

Ogromny potencjał rakiet plazmowych może znacznie skrócić czas podróży kosmicznych i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo

Obecne wysiłki co do rozwoju technologii rakietowej są kluczowe do wzniesienia nas, ludzi, w nową erę. Erę podróży kosmicznych i regularnego odwiedzania innych planet. Jedno jest bowiem pewne – im krócej te podróże będą trwać, tym lepiej. Nie tylko dla samego stanu astronautów na pokładzie statków kosmicznych, ale też bezpośrednio sprzętów. Krótszy lot przekłada się bowiem na znacznie zmniejszone ryzyko awarii mechanicznych i innych śmiertelnych zagrożeń podczas lotu.

Wyobraźcie sobie zresztą, że lot na Marsa zamiast siedmiu miesięcy, trwałby tylko jeden miesiąc. Różnica rzędu połowy roku jest ogromna i prowadzi nie tylko do oszczędności, ale również znacznego zminimalizowania szans na niepowodzenie misji. W teorii to właśnie może umożliwić plazmowy napęd rakietowy, ale dopiero w przyszłości, bo m.in. w formie kolejnych wersji na bazie obecnej rakiety Vasimr VX-200SS.

Test jest ogromnym sukcesem, zwieńczeniem lat prób i błędów oraz skrupulatnej dbałości o szczegół. Jest też wspaniałą nagrodą za wytrwałość i poświęcenie zespołu. – powiedział Franklin R. Chang Díaz, czyli prezes i dyrektor generalny firmy Ad Astra, który w kosmosie spędził łącznie 1601 godzin.

Zresztą po lipcowych testach wytrzymałościowych zakończonych sukcesem firma szybko ogłosiła swoje plany na przyszłość. Te wskazują jasno na dalsze dążenie do rozwijania technologii związanej z tą rakietą plazmową. Firma jeszcze w tym roku ma sprawdzić wersję o mocy 100 kW, ale warto tutaj wspomnieć, że nie jest jedyną rozwijającą ten sektor związany z podbijaniem kosmosu. Rakiety o napędzie jądrowym bada bowiem nawet DARPA, czyli agencja Pentagonu, która ogłosiła w tym roku plan wystrzelenia rakiety z jądrowy systemem napędu cieplnego nad niską orbitą okołoziemską w 2025 roku.

Jak działa rakieta plazmowa Vasimr VX-200SS?

Wyobraźcie sobie statek kosmiczny, który podczas lotu na Marsa rozpędzałby się nieustannie przez pierwsze 23 dni, aby osiągnąć prędkość maksymalną rzędu 54 km na sekundę. To z marszu uczyniłoby go czterokrotnie szybszym w porównaniu do jakiejkolwiek istniejącej rakiety na bazie napędu chemicznego, a tak się składa, że taki potencjał drzemie w rakiecie Vasimr.

Vasimr (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket) w swojej pełnoprawnej wersji wykorzystywałaby do działania zimną plazmę, którą energia generowana przez reaktory jądrowe miałaby podgrzać do nawet dwóch milionów stopni. Następnie z użyciem pól magnetycznych ten gaz byłby kierowany do wylotu dyszy silnika i generował ogromny ciąg, rozpędzający rakietę do nawet 197950 km/h.