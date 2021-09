Powstaje nuklearny reaktor Rolls-Royce do kopania na Księżycu i Marsie

Astrofizyk Neil deGrasse Tyson, firma Goldmann Sachs i futurysta Peter Diamandis zgadzają się w jednym – pierwszymi trylionerami na świecie będą ci, którzy zbiją fortunę na wydobyciu asteroid. Jednak zanim będziemy czerpać cenne materiały spoza Ziemi, trzeba opracować technologię, która na to pozwoli. Nad tym pracuje znana firma samochodowa, bo właśnie dostaliśmy informacje, że powstaje nuklearny reaktor Rolls-Royce.

Dzięki przeszłości Rolls-Royce szanse na nuklearny reaktor firmy do górnictwa kosmicznego właśnie wzrosły

Tak przynajmniej twierdzi brytyjski magazyn This Is Money, który w ubiegłą niedzielę ujawnił szczegóły na ten temat, a te zupełnie nas nie dziwią. Nie po tym, jak na początku roku Rolls-Royce opublikowało, wspólnie z Brytyjską Agencją Kosmiczną, badanie dotyczące opcji wyposażenia rakiet kosmicznych w generatory energii jądrowej. Teraz firma, która tylko z pozoru zajmuje się wyłącznie samochodami, zastanawia się, w jaki sposób jeszcze wykorzystać ten reaktor mikrojądrowy.

Z jednej bowiem strony, tego typu napęd byłby wykorzystywany do napędzania rakiet w kosmosie. Jednak co potem? Co po dostaniu się na daną planetę? Dlatego też, z drugiej strony, myśli się o tym, jak tę technologię można następnie wykorzystać, aby zapewnić energię do wiercenia, przetwarzania i przechowywania surowców przy ewentualnym wydobywaniu ich na Księżycu, a może nawet Marsie.

Kilka słów na ten temat miał do powiedzenia Dave Gordon, czyli szef działu obronnego firmy, wedle którego te prace mają sens i są możliwe do przekucia w rzeczywistość, dzięki Jeffowi Bezosowi i Elonowi Muskowi oraz ich firmom kosmicznym. Dumnie podkreślił też, że nuklearny reaktor Rolls-Royce ma o tyle dużo sensu, że są jedyną firmą, która „zajmuje się mechaniką, elektrycznością i energią jądrową oraz oferuje pełny cykl życia potencjału nuklearnego”.

Na dodatek firma ma duże szanse na sukces, ponieważ może wykorzystać swoje doświadczenie w opracowywaniu okrętów podwodnych o napędzie atomowym dla Royal Navy przez ostatnie 60 lat. W obu przypadkach te reaktory jądrowe są bowiem zmuszone do funkcjonowania w podobnych środowiskach (bez dostępu do powietrza) i stawia się przed nimi te same wymagania (mają być niezawodne, generując dużo energii).

Innymi słowy, nuklearny reaktor Rolls-Royce dedykowany podróżom kosmicznym i eksploatowaniu ciał niebieskich, ma szanse powstać i sprawdzić się w praktyce. Energia jądrowa będzie w tej kwestii kluczowa. Jest to o tyle ważne, że na Ziemi istnieje ogromny niedobór metali ziem rzadkich, które można znaleźć na innych planetach czy znacznie bliżej, bo na Księżycu.