Starlink wykorzysta lasery, by zaoferować astronautom dostęp do Internetu

Elon Musk zapowiedział, że jego usługa internetowa Starlink zapewni łączność z siecią nie tylko mieszkańcom Ziemi, ale również astronautom czy kosmicznym turystom. W tym celu użyte zostaną satelity laserowe.

Już jakiś czas temu pojawiła się informacja, że SapceX wykorzysta w swoich satelitach lasery. Pozwoli na to skrócenie czasu pomiędzy komunikacją ze stacjami naziemnymi poprzez szybszą wymianę informacji między jednym satelitą a drugim. Dodatkowo zasięg Internetu satelitarnego będzie mógł dotrzeć także do miejsc, w których nie ma możliwości zbudowania stacji naziemnych. Odpowiednia technologia jest już testowana, jednak dopiero w najbliższych miesiącach na orbitę trafi więcej satelitów wyposażonych w lasery. Okazuje się, że rozwój dostępu do Internetu, jaki planuje Musk, nie ogranicza się tylko do Ziemi.

Starlink zapewni łączność z Internetem również astronautom

Niedawno załoga pierwszej prywatnej misji kosmicznej organizowanej przez SpaceX usłyszała interesujące zapewnienia od Elona Muska. Obiecał on, że podczas kolejnego lotu zapewni im „darmowe Wi-Fi”. Nie były to czcze obietnice, bo usługa jest już w fazie testów i opiera się na laserach, które zostały już zamontowane w części satelitów Starlink. Docelowo, technologia ma znajdować się na pokładzie każdego satelity, jaki w przyszłości będzie wystrzeliwany.

SpaceX wykorzysta więc Starlinki do zapewnienia łączności astronautom, a w kolejnych latach także podróżnikom kierującym się na Marsa. Gwynne Shotwell, prezes i dyrektor operacyjny w SpaceX, podczas jednej z rozmów z Time Magazine stwierdziła:

Kiedy zabierzemy ludzi na Marsa, będą potrzebowali możliwości komunikowania się. W rzeczywistości myślę, że jeszcze bardziej istotne będzie posiadanie konstelacji takiej jak Starlink wokół Marsa. No i oczywiście trzeba też połączyć te dwie planety, więc musimy się upewnić, że mamy solidny system telekomunikacyjny między Marsem a Ziemią.

Te słowa zostały wypowiedziane w ubiegłym roku. Widać więc, że Internet dla astronautów to jedynie początek i coś w rodzaju testów, bo firma Muska ma dalekosiężne plany w tym temacie. Musk uważa, że usługa będzie gotowa w przyszłym miesiącu, więc pozostaje nam czekać na kolejne informacje w tej sprawie.