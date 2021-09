Oppo ColorOS 12 – jakie nowości przynosi?

Oppo zaprezentowało oficjalnie najnowszą wersję swojego systemu operacyjnego ColorOS 12. Co w nim takiego niezwykłego? Oprócz wielu zmian i ulepszeń, jest to również pierwsza nakładka bazująca na Androidzie 12.

ColorOS 12 debiutuje w Chinach

Po raz kolejny Oppo idzie w prostotę, co jest jednak ogromnym plusem ich nakładki. Zmiany wizualne w „dwunastce” oczywiście są, jednak ograniczają się, przede wszystkim do nowego kształtu ikon, które są bardziej naturalne, dzięki zachowaniu wrażenia tekstur. Wydaje się więc, że producent nie idzie w kierunku przeprojektowania Material You, zamiast na zmianach designu, skupia się na funkcjonalnościach. Wygląd użytkownicy dostosują sobie sami. Warto jednak wspomnieć o nowym silniku animacji (Oppo podaje, że pozwoli on na realne i dopasowujące się do zdolności poznawczych mózgu, interakcje z ekranem) i zwiększony kontrast tekstu.

Nowe funkcje

ColorOS 12 ułatwi użytkownikom wielozadaniowość i zwiększy czytelność systemu. Świetnym przykładem są karty Quick Glance. Przypominają nieco widżety i przekazują użytkownikom informacje, o połączonych ze smartfonem inteligentnych urządzeniach, a także ułatwiają dostęp do wielu funkcji przy pomocy przycisków.

Funckja FlexDrop pozwoli na przełączenia się pomiędzy różnymi rozmiarami programu przy pomocy prostych gestów przeciągania aplikacji. Z łatwością zmienimy pełen ekran na mniejsze lub mini okno. Taka płynność sprzyja wielozadaniowości podczas korzystania z wielu apek jednocześnie. Ulepszono również pasek boczny. Smart Sidebar 2.0 będzie można „wyciągnąć” z boku ekranu i korzystać z funkcji dobranych do aktualnie używanej aplikacji.

Opracowano także system łączenia telefonu z komputerem, co pozwala na przeglądanie ekranu telefonu z poziomu komputera, wchodzenie z nim w interakcje, odczytywanie powiadomień czy szybkie przesyłanie plików. Możemy tego dokonać przez przeciąganie multimediów pomiędzy urządzeniami. Można również łatwo kopiować i wklejać, bo schowek także jest udostępniany.

Wspomniany już wcześniej nowy silnik animacji daje użytkownikom Omoji, czyli spersonalizowane awatary 3D tworzone na podstawie twarzy użytkownika i naśladujące jego ekspresję.

Ulepszeń doczekał się Asystent AI Oppo zyskując funkcję śledzenia harmonogramu. Asystent przypomni użytkownikowi o zaplanowanych na dany dzień zadaniach, a nawet zaoferuje pomoc w ich wykonaniu, np. włączając mapę, dzięki której z łatwością dojedziemy do celu.

Warto również wspomnieć o silniku AI. Zapobiega on kratkowaniu i przycinaniu się systemu, nawet pod większym obciążeniem. System jest bardziej wydajny, bo zastosowana technologia jest w stanie zmniejszać fragmentację plików poprzez oddzielne przetwarzanie najczęściej i najrzadziej używanych danych. Oppo podaje, że dzięki temu wydajność odczytu i zapisu spadnie o mniej niż 5% w okresie 36 miesięcy. Nowy system zmniejsza zużycie pamięci RAM nawet o 30%, zużycie energii w tle nawet o 20% i zwiększa średnią żywotność baterii nawet o 12%.

Zadbano także o kwestie prywatności. ColorOS 12 umożliwi wymazanie z przesyłanych zdjęć czy filmów takie informacje jak np. lokalizacja.

Które smartfony dostaną ColorOS 12?

Oficjalny harmonogram i lista urządzeń, które dostaną nową nakładkę Oppo jest jeszcze nieznana. Producent zapewnia, że poda te informacje w najbliższych tygodniach. Tymczasem zapowiedziano, że pierwszym smartfonem, który otrzyma ColorOS 12 będzie Oppo Find X3 Pro. Aktualizacja ma do niego trafić na początku przyszłego miesiąca, ale dotyczy to Chin. Nie wiemy, jak cały proces będzie przebiegał w innych krajach.