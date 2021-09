Wszystko co wiemy o serii Google Pixel 6

Wielkimi krokami zbliża się premiera serii Pixel 6 od Google. Warto więc zebrać w jednym miejscu wszystkie informacje, jakie na temat tych modeli pojawiły się w sieci. Nie wszystkie pochodzą z plotek czy przecieków, bo wiele zdradziło nam Google.

Najpierw rendery, potem oficjalne grafiki, ujawniły nam, że Pixel 6 przyniesie sporo zmian. Już nawet nie mówimy o samym „wnętrzu” tych urządzeń, a o ich wyglądzie. Urządzenia będą wyróżniały się nie tylko na tle innych Pixeli, ale również konkurencyjnych smartfonów. Osobisty odbiór strony wizualnej to już inna sprawa, bo tutaj wszystko zależy od naszych preferencji.

W naszym podsumowaniu informacji skupimy się na specyfikacji, ale co nieco napiszemy też o samym wyglądzie. Na serię Pixel 6 złożą się dwa modele – podstawowy i Pro. Mówi się również o składanym – Pixel Fold, który miałby zadebiutować w tym samym czasie. Nie jest on jednak członkiem tej rodziny, więc wspominamy o nim tylko w ramach ciekawostki.

Data premiery Pixel 6

Do tej pory Google prezentowało Pixele w październiku lub, jak to było w przypadku Pixel 5, końcem września. Źródła wskazują, że premiera nowych urządzeń ma odbyć się właśnie na początku października. Niektórzy wskazują na datę 4.10. Dlaczego? Bo wtedy, wedle doniesień, ma odbyć się premiera Androida 12. Jon Prosser twierdzi natomiast, że przedsprzedaż Pixel 6 ruszy 19 października, zaś do regularnej sprzedaży smartfony trafią 28 października.

Niezależnie od tego, kto ma rację, październikowa premiera wydaje się wręcz pewna, więc pozostaje nam śledzić informacje na ten temat. Google w najbliższym czasie powinno dać znać.

Cena

Cóż, tutaj nie mamy dobrych informacji. Oczywiście żadne konkretne kwoty nie padły, ale Google nie ukrywa, że Pixel 6 będzie „produktem premium”. Rick Osterloh, wiceprezes ds. urządzeń i usług w Google, powiedział wprost, że:

Pixel 6 Pro, który będzie drogi, został zaprojektowany specjalnie dla użytkowników, którzy chcą najnowszej technologii… Ale Pixel 6 również należy do wyższego segmentu i może nadążyć za konkurencyjnymi produktami. Nazwałbym go „głównym produktem premium”.

Spekulując więc na temat ceny podstawowego modelu, można przypuszczać, że będzie ona oscylować wokół kwoty 800-1000 dolarów. Pixel 5 debiutował na rynku z ceną 699 dolarów, więc spodziewamy się wzrostu cen przynajmniej o 100-200 dolarów.

Wygląd Google Pixel 6

Przed przejściem do szczegółów specyfikacji pochylmy się nad konstrukcją i wyglądem nowych Pixeli. Zmiana względem poprzednich generacji jest spora i sprowadza się głównie do wyspy aparatów. Ta z typowego kwadratu w rogu tylnego panelu urosła do szerokiego prostokątnego paska biegnącego w poprzek panelu.

Sam kształt urządzeń również uległ zmianie. Mamy już bardziej prostokątną bryłę z mniej zaokrąglonymi rogami.

Pixel 6 pojawi się w kilku wariantach kolorystycznych, takich jak różowy, szary czy czarny. Można zauważyć, że wąski pasek z tyłu nad wyspą aparatu będzie miał inny odcień lub nawet kolor od reszty obudowy. W przypadku szarej wersji kolorystycznej będzie to np. jasnozielony pasek. Różowy wariant umieszczono w witrynie sklepu Google w Nowym Jorku.

Google zmniejszy również ramki wokół wyświetlacza, a aparat do selfie, nadal w okrągłym wcięciu, przesunięty został na środek górnej części ekranu.

System operacyjny

Tutaj nie ma co się rozpisywać, bo oczywiste jest, że Pixel 6 i Pixel 6 Pro będą pracowały pod kontrolą Androida 12. Według informacji, posiadacze tych urządzeń mają dostawać aktualizacje zabezpieczeń aż przez 5 lat.

Specyfikacja Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro

Skupmy się teraz na dokładniejszej specyfikacji obu modeli. Tutaj większość informacji zdradziła sama firma.

Wyświetlacz

Model podstawowy będzie wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz.

W przypadku Pixel 6 Pro wiemy, że ma być to ekran o przekątnej 6,7 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Przecieki wskazują na ekran E5 LTPO OLED o rozdzielczości QHD (3120 x 1440 pikseli) z dynamiczną zmianą częstotliwości odświeżania.

Według doniesień Google ma zrezygnować z umieszczenia czytnika linii papilarnych z tyłu. Ma on znaleźć się pod ekranem, ale nie wiemy, czy użyta zostanie technologia ultradźwiękowa, czy optyczna.

Aparaty

Pixel 6 Pro ma zaoferować nam, wedle informacji, aparat główny 50 Mpix (Samsung GN1) i szerokokątny 12 Mpix. Mówiło się jeszcze o teleobiektywie 48 Mpix, ale ten wydaje się, że trafi modelu Pro. Nie jest jednak pewne, czy będzie to teleobiektyw, bo niektóre źródła wskazują, że Pixel 6 Pro będzie wyposażony w aparat główny 50 Mpix (Samsung GN1) , ultraszerokokątny 48 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix.

Google ujawniło jedynie istnienie w modelu Pro 4-krotnego zoomu optycznego. Od firmy wiemy też, że główny czujnik szerokokątny ma przepuszczać 150% więcej światła w porównaniu z poprzednimi modelami.

Aparaty do selfie w obu smartfonach mają mieć po 12 Mpix (IMX663), ale to również niepotwierdzona informacja.

Procesor

Tutaj przechodzimy do najistotniejszej kwestii, czyli procesora. Ten temat wałkowany jest od wielu miesięcy, bo Google zdecydowało się na autorski chip o nazwie Google Tensor. Został on wyprodukowany w 5nm procesie technologicznym Samsunga (stąd domniemania, że to po prostu zmieniona nazwa jednego z Exynosów) i będzie współpracował ze zintegrowaną grafiką grafiką Mali-G78. Procesor ma być zintegrowany z modemem 5G.

Pixel 6 ma zaoferować nam dwa warianty konfiguracji pamięci 8/128 GB i 8/256 GB. Wariant Pro z kolei ma być wyposażony w 12 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej.

Bateria

Przecieki wskazują, że podstawowy model zaoferuje nam baterię 4614 mAh, zaś Pro – 5000 mAh. Jest to duża poprawa w stosunku do Pixela 5, ale mamy nadzieję, że przy okazji Google wyeliminowało też problemy z żywotnością ogniw, na które skarżyli się użytkownicy poprzednich generacji. Firma nie zdradza szczegółów, tylko obiecuje „całodzienną wytrzymałość” – niewiele nam to mówi. Co do obsługiwanej mocy ładowania, to plotki mówią o 33W, co również jest miłą odmianą od 18 W w poprzednich modelach. Wspomina się też o bezprzewodowym ładowaniu przy pomocy specjalnie opracowywanego stojaka dedykowanego Pixelom. Ma on oferować znacznie szybsze ładowanie, niż normalnie.

Podobno Google weźmie też przykład z innych producentów smartfonów (np. Samsung) i zrezygnuje z umieszczenia ładowarki w zestawie.