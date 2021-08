Google Tensor może być niewykorzystanym procesorem Exynos

Niedawno Google oficjalnie ogłosiło, że seria Pixel 6, która zadebiutuje jesienią, będzie zasilana specjalnie zaprojektowanym procesorem o nazwie Tensor. Tylko czy faktycznie to taka „specjalna” konstrukcja?

Tensor to w rzeczywistości anulowany Exynos Samsunga?

Tak głosi najnowsza plotka dotycząca procesora, który ma napędzić debiutujące jesienią smartfony Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Kilka dni temu Google oficjalnie ogłosiło, że to właśnie Tensor, a nie Exynos 9855 o nazwie kodowej Whitechapel będzie sercem tych urządzeń. A przynajmniej tak wskazuje nazwa, bo poszlaki są już nieco inne. Od dłuższego czasu była bowiem mowa, że to właśnie Whitechapel stanie się sercem nowych smartfonów Google, ba, producent używa też tej nazwy kodowej w stosunku do swojego procesora.

Google Pixel 6

Tymczasem ogłoszono Tensor, a trwające ponad rok prace nad Exynos 9855 zostały przerwane. Biorąc pod uwagę fakt, że Tensor produkowany jest w fabrykach Samsunga, wszystko wskazuje na zwyczajną zmianę nazwy/rebranding. To oczywiście jedynie domysły, bo równie dobrze Exynos 9855 faktycznie mógł zostać porzucony, a Google naprawdę zaprezentuje nam własny procesor.

Jak zauważa serwis GSM Arena, jeśli mamy do czynienia z rebrandingiem, to Tensor/Exynos 9855 będzie procesorem oferującym wydajność pomiędzy Exynos 2100 (który napędza Galaxy S21 na niektórych rynkach) a nadchodzącym Exynos 2200. Nawet harmonogram wydań wydaje się tutaj potwierdzać nowe doniesienia. SoC o numerze 2100 debiutował na początku 2021 roku, Tensor pojawiłby się pod koniec roku, zaś Exynos 2200 na początku przyszłego. Na razie jednak pozostają nam tylko spekulacje, więc będziemy wypatrywać nowych informacji na ten temat, a najlepiej jakiś oficjalnych wieści ze strony Samsunga czy Google.

