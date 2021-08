Poznaliśmy nowości, które przyniesie Microsoft Edge 93

W kanale beta pojawiła się już nowa wersja przeglądarki Microsoft. Sprawdźmy więc, jakie nowości przyniesie ze sobą Microsoft Edge 93.

Microsoft Edge 93 w kanale beta – poznajmy nowości

Zaledwie pod koniec lipca dostaliśmy aktualizację do Edge 92, a już dostaliśmy wgląd w to, co przyniesie kolejna wersja przeglądarki Microsoft. Do kanału beta trafiła bowiem kompilacja Edge o numerze 93.0.961.11, dzięki czemu możemy zapoznać się z nowościami przygotowanymi przez firmę. A trochę ich jest.

Czytaj też: Lista urządzeń Honor i Huawei z aktualizacją do HarmonyOS

Edge 93 da nam możliwość ukrywania paska tytułu podczas korzystania z zakładek pionowych. Dzięki temu będziemy mogli zyskać nieco miejsca na ekranie. Począwszy od Microsoft Edge w wersji 93, będziemy mogli przejść do edge://settings/appearance i w sekcji Dostosuj pasek narzędzi wybrać opcję ukrycia paska tytułu w trybie karty pionowej.

Microsoft ulepsza też funkcję Obraz w obrazie (PiP), która pozwala nam wyświetlenie materiału wideo w małym oknie, wyświetlającym się nad innymi aplikacjami. W nowej wersji przeglądarki Edge, przejście do tej funkcji będzie łatwiejsze. Po najechaniu kursorem na wideo pojawi się pasek narzędzi, który umożliwia wyświetlenie tego wideo w oknie PiP. na razie jest to dostępne dla użytkowników macOS, ale wkrótce trafi też do Windowsa.

Z nowości warto też wspomnieć, że tryb IE w przeglądarce dostanie wsparcie dla zachowania „nomerge”. Oznacza to, że gdy uruchomimy nowe okno przeglądarki z poziomu aplikacji w trybie IE, będzie to osobna sesja, tak jak w IE11. Użytkownik będzie musiał dostosować listy stron, aby skonfigurować witryny mające zapobiegać udostępnianiu sesji.

Czytaj też: Windows 365 – czym jest i ile kosztuje?

Dodatkowo użytkownicy Microsoft Edge 93 będą mogli kategoryzować karty w zdefiniowane przez siebie grupy, co pozwoli na łatwiejsze wyszukiwanie, przełączanie się i zarządzanie nimi. Microsoft dodaje też możliwość dodania preferencji początkowych w przeglądarce, co ułatwi wdrażanie Edge w przedsiębiorstwach. Od wersji 93 zostanie również usunięta obsługa szyfrów TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News