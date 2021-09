Plus wprowadza nowość – cykliczne doładowania konta

Wraz z Blue Media, Plus wprowadza interesującą nowość do oferty na kartę – możliwość cyklicznych doładowań konta. O co dokładnie chodzi?

Doładowania cykliczne w sieci Plus

Posiadanie telefonu na kartę jest bardzo wygodną opcją. Sami kontrolujemy, ile pieniędzy przeznaczamy na dany miesiąc, a niewykorzystane środki nie przepadają, pozostają do wykorzystania później. Abonament narzuca nam jedną, stałą opłatę i długoterminowe zobowiązanie, czego przy opcji na kartę nie ma. Jedynym większym minusem jest fakt, że nie doładowując konta w odpowiednim czasie – tracimy jego ważność, a tym samym możliwość wykonywania połączeń czy wysyłania SMS-ów. A gdyby tak istniała opcja pozwalająca na ustanowienie cyklicznych doładowań, o których nie trzeba będzie pamiętać?

Na taki pomysł wpadł Plus wraz z Blue Media, oferując swoim klientom możliwość włączenia doładowań cyklicznych. Sami ustalamy kwotę doładowania, a także jego częstotliwość. Jeśli niewiele dzwonimy czy korzystamy z sieci, nie musimy doładowywać konta co miesiąc. Wszystko możemy dopasować do siebie.

By tego dokonać, wystarczy wejść na stronę www.doladuj.plus.pl/doladowanie, gdzie należy zalogować się na konto Plusa. Jeśli takowego nie posiadamy, trzeba założyć nowe. Następnie wybieramy cykliczny tryb doładowania, a następnie dostosowujemy kwotę i częstotliwość zasilania konta. Kolejnym krokiem jest podanie numeru naszego telefonu, nazwy, akceptacja regulaminu usługi. Na końcu podajemy numer karty płatniczej, z której będą pobierane środki na zasilenie naszego konta. Wtedy też zostaje zrealizowana pierwsza transakcja, kolejne zaś – w ustalonym przez nas czasie.

Co istotne, w każdej chwili możemy zrezygnować z tej opcji, a także ją zmodyfikować, gdyby nasze potrzeby uległy zmianie. Blue Media odpowiada zaś za bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji, więc i o to nie musimy się martwić. Trzeba przyznać, że nowość w ofercie sieci Plus jest bardzo wygodna i z pewnością przypadnie do gustu klientom, którym zdarza się zapomnieć o doładowaniu konta.