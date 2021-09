realme V11s 5G oficjalnie. Co oferuje?

realme zaprezentowała w Chinach kolejny smartfon. Tym razem jednak nie jest to aż taka nowość, bo wypuszczono mocniejszą wersję innego modelu V11. Sprawdźmy więc, co ulepszono w realme V11s 5G.

Specyfikacja realme V11s 5G

Główną zmianę względem V11 widzimy już w kwestii procesora. Producent zdecydował się na SoC MediaTek Dimensity 810 zintegrowany z modemem 5G. Wspiera go 4 lub 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Dodano również funkcję dynamicznej pamięci RAM (DRE – Dynamic RAM Expansion), której w podstawowym modelu nie było. Dzięki niej można rozszerzyć pamięć RAM o dodatkowe, wirtualne GB kosztem pamięci masowej. Według informacji, wariant z 4GB można rozszerzyć do 5 GB, jednak przy 6 GB rozszerzenie możliwe jest do 11 GB.

Wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,5 cala oferuje rozdzielczość HD+ i proporcje 20:9. W okrągłym wcięciu znalazł się aparat do selfie 8 Mpix (f/2,0). Konfiguracja tylnych aparatów niestety nie uległa zmianie. Nadal mamy tutaj 13-megapikselowy czujnik główny z obiektywem f/2,2 i 2-megapikselowy czujnik głębi z obiektywem f/2,4. Nic nie zmieniło się także w kwestii baterii, ta nadal ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 18W.

realme V11s 5G wyposażono ponadto w czytnik linii papilarnych umieszczony z boku urządzenia, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i USB-C. Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 z nakładką realme UI 2.0.

Cena w Chinach, za wariant podstawowy, została ustalona na 1399 juanów, czyli w przeliczeniu jakieś 850 zł. . Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne – fioletowy lub czarny.