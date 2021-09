Roaming w Wielkiej Brytanii. Czy znowu wzrosną ceny?

Roaming w Wielkiej Brytanii powinien kosztować znacznie więcej niż w krajach Unii Europejskiej. Ale dzięki specjalnym promocjom operatorzy utrzymali ceny na niskim poziomie. Część z nich niedługo się kończy, czy to oznacza wzrost cen?

Roam Like at Home, ale tylko w Unii Europejskiej

A konkretnie w krajach europejskiego obszaru gospodarczego. Wielka Brytania po wyjściu z Unii Europejskiej wypadła z tzw. I strefy roamingowej, w której dzięki zasadzie Roam Like at Home (RLAH) możemy korzystać z usług komórkowych jak w kraju. Czyli jeśli mamy w abonamencie nielimitowane rozmowy i wiadomości, to na takiej samej zasadzie możemy z nich korzystać w roamingu. Podobnie z pakietem danych, ale w proporcjonalnie niższej wartości niż w kraju.

Gdyby nie promocje wprowadzone przez operatorów, za roaming w Wielkiej Brytanii płacilibyśmy krocie. Mówimy tutaj np. o ponad 36 tys. złotych za 1 GB Internetu. To wywołałoby, delikatnie mówiąc, spore zamieszanie więc operatorzy czasowo obniżyli stawki. Za korzystanie z usług zapłacimy więcej niż w Unii Europejskiej, ale nadal znacznie mniej niż w przypadku standardowych stawek. Ale promocje dobiegają końca, w przypadku niektórych sieci już z końcem września. Czy to oznacza, że podróżujący do Wielkiej Brytanii za moment zapłacą więcej? Mamy dobre informacje.

T-Mobile przedłuża promocję

Od 1 październikaT-Mobile wprowadza nową promocję dotyczącą stawek roamingowych w Wielkiej Brytanii. W abonamencie i MIX-ie ceny będą wyglądać następująco:

połączenie wychodzące – 0,30 zł brutto za minutę,

połączenie przychodzące – bezpłatne,

SMS i MMS wychodzący – 0,20 zł brutto,

1 GB Internetu – 29 zł brutto.

W ofertach na kartę (użytkownicy T-Mobile na kartę, Internet na kartę Blueconnect, Heyah na kartę oraz tuBiedronka):

połączenie wychodzące – 0,40 zł brutto za minutę,

połączenie przychodzące – bezpłatne,

SMS wychodzący – 0,25 zł brutto,

MMS wychodzący – 0,40 zł brutto,

1 GB Internetu – 29 zł brutto.

Nowe stawki obowiązują do 31 marca 2022 roku z opcją przedłużenia.

Roaming w Wielkej Brytanii w Orange taniej, ale to może być trudne do zrozumienia

Orange lubi robić promocje ze słowem „ale” i komplikować sprawy regulaminami. Ne inaczej jest w tym przypadku. Nowe promocyjne stawki będą obowiązywać wszystkich klientów na kartę i nju mobile oraz klientów abonamentowych i biznesowych, ale… w przypadku drugiej grupy dotyczy to tylko umów i aneksów zawartych po 1 stycznia 2021 roku. Te osoby skorzystają z nowej promocji „Korzystne stawki w roamingu w Wielkiej Brytanii”. Klienci ze starszymi umowami… też będą płacić mniej, ale w ramach dotychczasowej promocji „Roaming w Wielkiej Brytanii jak w UE”. Koniec końców najważniejsze jest to, że każdy zapłaci mniej, ale w ramach różnych regulaminów.

W ramach nowej promocji ceny w ofertach abonamentowych (w ofertach dla firm cenny brutto są takie same) to:

połączenie wychodzące – 0,29 zł za minutę,

połączenie przychodzące – 0,29 zł za minutę,

SMS/MMS – 0,20 zł,

1 GB Internetu – 29 zł za 1 GB.

Oferta na kartę

połączenie wychodzące – 0,40 zł za minutę,

połączenie przychodzące – 0,29 zł za minutę,

SMS – 0,25 zł,

MMS – 0,40 zł,

1 GB Internetu – 29 zł za 1 GB.

nju mobile:

połączenie wychodzące – 0,19 zł za minutę,

połączenie przychodzące – 0,19 zł minutę,

SMS – 0,09 zł,

MMS – 0,19 zł,

1 GB Internetu – 29 zł za 1 GB.

W Play bez zmian. Do końca promocji jeszcze daleko

W Play promocyjne ceny roamingu w Wielkiej Brytanii obowiązują do końca roku, wiec na razie żadne zmiany się nie szykują. Czy coś zmieni się z początkiem 2022 roku? Jak informuje Biuro Prasowe Play, operator jest na razie w trakcie podejmowania decyzji (czyt. obserwuje rynek).

Aktualnie obowiązujące stawki to:

połączenie wychodzące – 0,39 zł za minutę (0,45 zł w Play na Kartę odNOWA i Play na Kartę Rok Ważności),

połączenie przychodzące – 0,39 zł za minutę (0,45 zł w Play na Kartę odNOWA i Play na Kartę Rok Ważności),

SMS – 0,25 zł (0,29 zł w Play na Kartę odNOWA i Play na Kartę Rok Ważności),

MMS – 0,45 zł,

1 GB Internetu – 29 zł.

W Plusie na razie bezpiecznie, bo bezterminowo

Promocyjne stawki roamingu w Wielkiej Brytanii w Plusie zostały wprowadzone bezterminowo. W związku z tym, że pozostałe sieci na razie nie planują podwyżek, klienci Plusa też nie powinni się ich spodziewać.

W przypadku Plusa kwestia stawek jest najkorzystniejsza. Jak czytamy na stronie operatora:

Osoby korzystające w Polsce z połączeń głosowych czy SMS-ów bez limitu skorzystają z nich nadal bez limitu także w roamingu na terenie Wielkiej Brytanii. Opłaty za połączenia głosowe i SMS-y do Wielkiej Brytanii z sieci Plus także się nie zmienią i pozostaną jak dla państw Unii.